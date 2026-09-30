M, il mostro di Düsseldorf diventa un fumetto per Edizioni NPE

Comunicato stampa

Uno dei capolavori cinematografici di Fritz Lang diventa una graphic novel firmato da Andrea Cavaletto per Edizioni NPE.

M – Il mostro di Düsseldorf è ispirato a un tragico fatto di cronaca della Germania degli anni Trenta; il racconto rievoca il terrore per un killer inafferrabile, che spinge persino la criminalità organizzata a mettersi sulle sue tracce. Nasce così un’inquietante caccia all’uomo che sfocia in un processo parallelo nei bassifondi, mettendo a nudo il confine sottile tra giustizia, vendetta e paranoia collettiva.

Cavaletto traduce visivamente questa tensione morale attraverso tavole cupe ed espressioniste, avvalendosi di una tecnica mista che unisce photocomposing, solventi e carboncini per esaltare le ombre dei personaggi e il clima di sospetto. Mantenendo una rigorosa fedeltà alla struttura e alle tematiche del film originale, il fumetto si muove tra le pieghe del thriller psicologico, restituendo restituendo anche su carta la forza di una storia che ha segnato la settima arte.

In arrivo in libreria dal 2 ottobre 2026, il volume rinnova il legame tra Andrea Cavaletto ed Edizioni NPE nella reinterpretazione dei grandi classici del cinema di genere. A introdurre la storia, un saggio di Francesco Massaccesi, sceneggiatore e produttore cinematografico.

M – Il mostro di Düsseldorf

Andrea Cavaletto

Edizioni NPE, 2026

72 pagine, cartonato, colori – 17,90 €

ISBN: 9788836273256