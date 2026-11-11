Gigaciao inaugura la collana GigaClassici con “Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie” illustrato

Comunicato stampa

Gigaciao apre una nuova collana che si propone di mettere su carta grandi opere classiche, interpretate dalla mano di illustratori e illustratrici contenporanei. La GigaClassici prende il via con Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, illustrata dal tratto di Gio Quasirosso, illustratore e fumettista noto al pubblico grazie al suo progetto social personale Are you ok?, alle sue collaborazioni con vari brand e al suo lavoro dedicato alle locandine di grandi film.

Il racconto di Alice è molto conosciuto, anche in virtù delle sue declinazioni cinematografiche; la sfida è stata di riportarlo alla sua origine su carta, con una veste inedita e coerente con il racconto. Come spiega Quasirosso: “Ho sempre trovato distante da me quel racconto così bizzarro e ricco di nonsense, quindi ho deciso di usare l’arte come portale magico per entrare in quelle parole e quel mondo abitato da strane figure. È stato un viaggio bellissimo!”

Il progetto GigaClassici parte da qui per prendere poi velocità nel 2027, anno durante il quale vedranno la luce due racconti: La sirenetta e altre storie di mare, illustrato da Francesca Fedele, e Winnie The Pooh, con le illustrazioni di Giulio Rincione.

Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie sarà disponibile in tutti i canali di vendita a partire dal 13 novembre 2026

Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie

Quasirosso

Gigaciao, 2026

144 pagine, cartonato, colori – 24,90 €

ISBN: 9791257540326