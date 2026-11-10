LAP – Libri AutoProdotti, una nuova collezione di fumetti delle biblioteche di Milano

Segnalazione evento

C’è una nuova collezione di fumetti nelle biblioteche di Milano! Si chiama LAP – Libri AutoProdotti, e raccoglie fumetti indipendenti, autopubblicati, unici e incredibili.

Il Sistema Bibliotecario di Milano conosce già da tempo la realtà delle autoproduzioni. Dal 2016, le nostre biblioteche rionali (prima Zara, ora Calvairate) ospitano la collezione della Fanzinoteca La Pipette Noir e gli incontri organizzati in collaborazione con Il Mecenate Povero.

Se la Fanzinoteca custodisce fanzine (riviste autoprodotte) di ogni genere, Il Mecenate Povero si concentra invece proprio sui fumetti. Dal 2023 inoltre il nostro Bibliobus partecipa a Bricòla, festival di fumetti autoprodotti che si svolge ogni primavera a Milano.

La novità è che ora i LAP entrano a far parte ufficialmente del patrimonio bibliotecario: si possono trovare nel catalogo online, prendere in prestito, farli arrivare in qualsiasi biblioteca del sistema tramite il prestito interbibliotecario.

La nuova collezione è diffusa in molte biblioteche nel sistema e raccoglie un assortimento di fumetti autoprodotti con cura da autori, autrici e collettivi, e amorevolmente selezionati da bibliotecarie e bibliotecari. Un nucleo abbastanza consistente si trova in biblioteca Zara: per mercoledì 11 novembre 2026, alle 19:00, proprio nella biblioteca Zara si svolgerà l’inaugurazione della collezione.

All’incontro prenderanno parte la Fanzinoteca La Pipette Noir, il Mecenate Povero, il festival Bricòla e le bibliotecarie e bibliotecari di Milano.