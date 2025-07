“Oscillazioni” è il nuovo romanzo illustrato di Mario Sughi in arte nerosunero

Oscillazioni è il nuovo romanzo dello scrittore e artista Mario Sughi: un groviglio di vite che si sfiorano, si cercano e si smarriscono, in un continuo gioco di vicinanze e distanze. Un’opera sospesa tra narrazione e arte visiva, dove la parola si intreccia all’immagine in un equilibrio poetico e malinconico.

Il 10 giugno 2025 arriva in libreria Oscillazione. Romanzo in tre atti, il nuovo libro di Mario Sughi, artista visivo e narratore italiano noto con lo pseudonimo nerosunero. Edito da Hoppípolla Edizioni, il libro si presenta come un’opera letteraria e visiva, in cui testo e immagine dialogano in modo profondo e complementare. Le illustrazioni, realizzate dallo stesso autore, non accompagnano semplicemente la narrazione: la attraversano, la amplificano, la scompongono, donandole un ritmo silenzioso e visivo che è parte integrante dell’esperienza di lettura.

DATI

Pagine: 120

Formato: 16 x 23,5 cm – Brossura

Prezzo: €25,00

ISBN: 978-88-31485-35-7

Oscillazione è una riflessione poetica sul tempo, la memoria e la fragilità delle relazioni. Il romanzo si sviluppa in una forma frammentata e circolare, volutamente ellittica, dove ciò che viene taciuto ha lo stesso peso di ciò che è detto. I personaggi si muovono all’interno di scenari indefiniti e malinconici, inseguendo ricordi, desideri e possibilità mancate. Le loro vite si toccano per un istante, si respingono, si perdono e forse si ritrovano, in un ciclo emotivo in cui ogni gesto ha il sapore di qualcosa che potrebbe svanire da un momento all’altro. Il confine tra realtà e sogno si fa labile: l’incontro fortuito può cambiare il corso di un’intera esistenza, mentre un’assenza può diventare il centro attorno a cui ruota una storia. Le relazioni vengono costruite e disfatte con la leggerezza di un attimo. Il lettore si ritrova a muoversi insieme ai protagonisti lungo sentieri incerti, spinti dalla tensione continua tra il desiderio e la rinuncia, la presenza e la sparizione.

Con uno stile che oscilla tra realismo e astrazione, Mario Sughi, nelle sue illustrazioni, riesce a evocare con pochi tratti un mondo fatto di sospensione, solitudine e silenzio. Le immagini restituiscono visivamente l’instabilità dell’esistenza: volti sfocati, figure isolate in paesaggi urbani rarefatti, interni dai colori desaturati, dove ogni dettaglio è carico di attesa.

L’AUTORE

Mario Sughi (nerosunero) è un illustratore e pittore italiano che vive e lavora a Dublino. Nel 1981 e 1982 appaiono per la prima volta alcuni suoi testi (di genere satirico e fiction) accompagnati da collage e disegni, pubblicati per le riviste Il Male e Zut. Nel corso degli anni Novanta, pubblica tre raccolte di racconti brevi: L’Architetto di Serre, Sinai e La Vicenda Carlo Improprio, poi seguite dal fumetto Aspettando Van Peta, pubblicate in forma di quaderni e di album dall’editore Ernesto Editando. Nel 2007 entra a far parte del gruppo Illustrators Guild of Ireland, oggi Illustrators Ireland. Nel 2022 assieme alla scrittrice irlandese Mia Gallagher, autrice dei testi, pubblica per Marinoni books Dubliners, un libro con figure apparso in occasione di una sua mostra personale dal titolo omonimo, organizzata all’Istituto Italiano di Cultura di Dublino. Nel 2023, sempre per lo stesso editore scrive e disegna il racconto cult Lacca. Nel 2024 La Vicenda Carlo Improprio viene pubblicata, in una versione riveduta, dalla rivista letteraria L’immaginazione, Manni Editore, e il suo Sciascia Sciatore appare sulla rivista internazionale di studi sciasciani, Todomodo, Olschki Editore.