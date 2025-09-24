One Piece Week: dal 23 al 30 settembre Star Comics celebra il capolavoro di Oda

Comunicato stampa

One Piece, scritto e disegnato da Eiichiro Oda, non è solo uno dei manga più di successo della storia, è un universo narrativo pressoché sconfinato e traboccante di personaggi indimenticabili: un’incredibile epopea piratesca che, nonostante sia iniziata da oltre 25 anni, non smette di far parlare di sé e accendere l’entusiasmo di milioni di lettori. Per celebrarlo, Star Comics inaugura la One Piece Week: dal 23 al 30 settembre la casa editrice ha programmato una serie di iniziative , tra promozioni, novità editorial e un doppio appuntamento per chiacchierare insieme dell’opera.



Infatti, venerdì 26 settembre, dalle ore 18.00, tutti i fan sono invitati alla libreria Mondadori di Piazza Duomo a Milano per un talk che ripercorrerà la “Grande Rotta” tracciata da Oda e che cosa ha rappresentato nel panorama del manga. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio saranno Cristian Posocco, publishing manager di Star Comics, il content creator Angelo Cavallaro (in arte, Sommobuta) e Alessandro Falciatore (AnimeClick.it).

Sabato 27 settembre, invece, alle 17.30, lo stesso talk approderà in un altro porto. A presentare l’opera ci sarà la stessa squadra, ma l’appuntamento questa volta è alla fumetteria Kazuma di Ravenna, in viale Francesco Baracca, 13.

Per dare il via ai festeggiamenti, il 23 settembre è prevista l’uscita di One Piece n. 111, che sarà disponibile sia in edizione regular sia in una variant cover. A questo, si aggiungono due elettrizzanti novità, in uscita lo stesso giorno. Si tratta del primo volume di One Piece Campus, spin-off comico che catapulta i personaggi della serie dal Grande Blu ai banchi di scuola. A completare le novità della settimana, One Piece Novel – Heroines: una raccolta di storie in cui alcuni tra i personaggi femminili più amati della saga diventano protagonisti di vicende mai raccontate prima.





Inoltre, dal 23 al 30 settembre, chi acquisterà 3 volumi legati al franchise di One Piece (esclusi gli Anime Comics e i romanzi tratti dai film) nelle fumetterie aderenti, riceverà in omaggio uno shikishi da collezione che raffigura l’iconico Gear Fifth. La stessa promozione riguarderà anche le librerie Mondadori che parteciperanno all’iniziativa e il Mondadori Store: le regole sono le stesse, ma lo shikishi omaggio avrà un’illustrazione diversa, altrettanto iconica: Rufy che presenta a tutti, per la prima volta, la bandiera della ciurma.