Cosa leggeremo nel 2026: manga, manhwa, manhua e webtoon

Il primo mese del 2026 sta quasi per finire e abbiamo già iniziato a leggere alcuni nuovi fumetti, ma quali sono i titoli più attesi in uscita in questo anno?

Ecco alcuni titoli manga, manhua, manhwa e webtoon che usciranno nel nostro paese nei prossimi mesi.

Premettiamo che questa guida, pur essendo ampia, non è esaustiva perché non tutti gli editori hanno ancora concluso la programmazione annuale o si riservano di annunciare alcuni titoli in futuro. Inoltre, non è detto che i fumetti qui elencati escano tutti davvero nel 2026, per via di cambiamenti dell’ultimo minuto dovuti a cambi di programmazione e a piccole (o talvolta enormi) congiunture logistico-economiche.

Sia come sia, il 2026 si preannuncia un altro anno di fumetti molto interessanti.

J-POP Manga

Barbara di Go Nagai (volume unico) – gennaio

Due dei maggiori geni del manga si incontrano, sulla carta, in un’opera imperdibile non solo per i fan di entrambi, ma per ogni cultore della nona arte. Dalla penna di Go Nagai, lo straordinario autore di Devilman, arriva una graffiante rivisitazione di Barbara, uno dei racconti più adulti e sensuali del Dio del Manga in persona, il leggendario Osamu Tezuka (Astro Boy, I tre Adolf). Nelle vite di alcuni artisti irrompe all’improvviso la figura di Barbara, una donna tanto misteriosa ed enigmatica quanto affascinante, che diventerà la loro musa. Quale sarà però il prezzo da pagare per ricevere da lei un’ispirazione artistica senza pari?

Jaadugar – A Witch in Mongolia di Tomato Soup (serie in corso) – gennaio

Nel XIII secolo, ai margini in rapida espansione di quell’impero Mongolo che sta sconvolgendo l’Asia, la giovane persiana Sitara, rimasta orfana, viene condotta come schiava nella città di Tus, nell’Iran orientale. Per sopravvivere in quel durissimo mondo, Sitara dovrà sfruttare le conoscenze ereditate dal suo Paese, avanzatissime per l’epoca, per scalare voracemente la piramide sociale fino in cima, e diventare…la strega che manovrerà le sorti dell’impero! Inizia il racconto, pittoresco e affascinante, di una ragazza pronta a lottare contando unicamente sulla forza della conoscenza!

Now that we draw di Kyuu Takahata, Yuuji Kaba (serie in corso) – gennaio

Yuuki Uehara è uno studente delle superiori con un grande obiettivo: diventare un mangaka! La sua prima proposta a una casa editrice, una commedia romantica, viene però rifiutata da un editor, che la ritiene troppo inverosimile. Proprio quando è a un passo dal rinunciare al proprio sogno, il suo manoscritto finisce sotto gli occhi di Niina Miyamoto, una prorompente gyaru della sua classe. La ragazza, a sua volta aspirante fumettista, rivela di aver ricevuto un feedback analogo da parte di un editor e propone a Yuuki un’idea: per accumulare l’esperienza necessaria a scrivere una romcom efficace, i due ragazzi dovrebbero… iniziare una finta relazione amorosa tra loro! Basterà a diventare veri mangaka o il risultato dell’esperimento andrà oltre le intenzioni dei due pseudo piccioncini?

Assassin & Cinderella di Yuzo Natsuno (serie in corso) – febbraio

Neneko è una spia con una missione: sedurre il killer di punta di un’organizzazione rivale e svelarne le debolezze. Purtroppo, la sua copertura salta prima che lei riesca a scoprire qualcosa e la nostra si ritrova alla mercé di colui che avrebbe dovuto essere la sua vittima. Proprio quando sembra sul punto di venire eliminata dal killer, però, lui le fa una proposta… di matrimonio?! Stretta in un abbraccio tanto appassionato quanto letale, il cuore di Neneko inizia lentamente a sciogliersi: che ci sia davvero amore dietro allo sguardo omicida del suo neo-sposino?

Yano-kun’s ordinary days di Yui Tamura (serie in corso) – febbraio

Tsuyoshi Yano è un liceale davvero sfortunato, al quale ne capitano di tutti i colori. In qualche modo, si ritrova sempre ad arrivare a scuola coperto di ferite di ogni tipo! La situazione preoccupa in particolar modo la sua rappresentante di classe, Kiyoko Yoshida, che per salvaguardare l’incolumità di Tsuyoshi non può mai staccargli gli occhi di dosso. È più forte di lei, non può resistere, deve proteggerlo e medicarlo! Che questo irresistibile interesse non dipenda solo dalla particolare condizione di lui? Una commedia romantica slice of life tra un ragazzo ferito e una ragazza in pensiero!

100 storie che portano alla mia morte di Matano Anji (serie in corso) – febbraio

Quando Yuma, uno studente delle elementari, tenta di gettarsi dalla finestra della sua classe, la compagna di scuola Hina cerca di dissuaderlo e, nel tentativo di guadagnare tempo, gli rivela un misteriosissimo e inquietante segreto. Esiste un rituale che permetterebbe, se si raccontano cento storie dell’orrore, di vedere un vero fantasma! Di colpo, il piccolo Yuma guadagna un nuovo interesse alla vita e, uno dopo l’altro, inizia a condividere con il lettore i racconti che lo porteranno, in modo lento ma inesorabile, a raggiungere il centinaio… cosa lo aspetterà davvero oltre il terrorizzante traguardo che non vede l’ora di raggiungere?

Afterglow di Wagimoto Wagase (volume unico) – febbraio

Higuchi Kiyotaka ha toccato il fondo. Laureato in medicina e con una brillante carriera in cardiochirurgia davanti a sé, viene trasferito, improvvisamente e senza troppe spiegazioni, in una remota cittadina rurale del Kyushu come medico internista. Ogni giorno lotta per cercare di comprendere il marcato accento degli anziani pazienti del posto ma, non riuscendo a superare il declassamento subito, finisce per affogare i suoi dispiaceri nell’alcol. Dopo una serata trascorsa a bere fino a stordirsi, Higuchi incontra un misterioso yakuza di nome Tenju, che promette di aiutare il giovane medico a dimenticare tutti i suoi problemi per una notte. Mentre Higuchi si ritrova immerso in piaceri sconosciuti, non può fare a meno di chiedersi: chi è esattamente Tenju? E cosa vuole da lui?

Fushi to Batsu – Immortality and Punishment di Kentaro Sato (serie in corso) – febbraio

Nel buio di una stanza di un love hotel, a “Minato” è appena sfuggita di mano quella che avrebbe dovuto essere l’elettrizzante avventura di una notte. Non è riuscito ad eccitarsi. La donna insieme a lui lo ha lasciato lì e gli ha pure rubato i soldi. Tuttavia, per assurdo, questi imprevisti potrebbero avergli salvato la vita! Mentre il ragazzo è chiuso al sicuro (per il momento) nella stanza, il mondo attorno a lui sta crollando drammaticamente, in preda a una terribile epidemia che trasforma gli umani in zombi. Per sopravvivere, però, non dovrà sfuggire solo a questo immane pericolo ma, in prima battuta, ai suoi stessi pensieri oscuri. Riuscirà a trovare la determinazione necessaria per continuare a vivere?

Golden Sheep di Kaori Ozaki (3 volumi in cofanetto) – febbraio

Tsugu, Sora, Yushin e Asari hanno frequentato insieme le scuole elementari, periodo nel quale erano a dir poco inseparabili. Un’amicizia totale, sulla quale sembrava destinato a splendere il sole per sempre. Finché Tsugu non è stata costretta a trasferirsi. Dopo alcuni anni, ormai liceale, la ragazza fa finalmente ritorno ed è impaziente di ricongiungersi con gli storici amici di un tempo. Le persone che ritroverà saranno però ancora le stesse di allora? Una storia di gioventù e di rinascita, dal talento e dalla sensibilità dell’autrice di Mermaid Prince.

A Second Goodbye to You di Tomo Tanaka e Takomaru Takogawa (serie completa in 4 volumi) – marzo 2026

Dopo molti anni, viene finalmente rinvenuto il corpo di Sora Otonashi, giovane scomparso mentre frequentava il secondo anno di liceo. Alla veglia funebre si ritrovano dei suoi vecchi compagni di scuola, dagli ex membri del club d’arte al suo migliore amico di allora, Hinata Harusawa. Uno dopo l’altro, però, alcuni di loro vengono aggrediti da qualcuno. Tra questi Hinata che, nel difendersi, cerca di proteggere disperatamente un dipinto realizzato da Sora poco prima che morisse; l’uomo ha la peggio, perde conoscenza e, quando si risveglia, si ritrova di nuovo… nel passato, in “quel luogo” e in “quel giorno”! Qual è la verità dietro la tragica fine del suo migliore amico? E quale segreto si nasconde nel dipinto? Un’agghiacciante storia di suspense che attraversa le maglie del tempo!

Nina the Starry Bride di Rikachi (serie in corso) – marzo

Nina è un’orfana cresciuta tra le più aspre difficoltà, tanto da essere costretta a rubare per sopravvivere. Le cose sembrano volgere addirittura per il peggio quando, un giorno, viene venduta come schiava. Il suo nuovo padrone, il principe Azure Seth Fortuna, pretende però da lei che viva… una vita di agi a corte! A causa dei suoi bellissimi occhi color lapislazzuli, Nina somiglia infatti terribilmente alla principessa-sacerdotessa Alisha, da poco scomparsa, e dovrà prenderne il posto, anche nel ruolo di promessa sposa del principe di Galgada. Con sua stessa sorpresa, Nina non è però felice di questa nuova vita e non riesce a rinunciare al proprio passato. Per di più, sta iniziando a innamorarsi di Azure! Ma potrà davvero fidarsi di lui? Tra inganni e intrighi di palazzo, cos’altro le riserverà il destino?

Ultimate Exorcist Kiyoshi di Shoichi Usui (serie in corso) – marzo

Kiyoshi Harai, il più forte esorcista della storia, ha solo 16 anni ed è già alla sua prima missione ufficiale. Per proteggere chi ama ha raggiunto un potere straordinario, ma dietro la sua immagine di eroe formidabile si nascondono una salute fragile e una timidezza disarmante, che lo mettono spesso in difficoltà. Mentre combatte battaglie sempre più pericolose contro demoni da purificare, il ragazzo si ritrova però a vivere la sfida più ardua dentro di sé: nel suo cuore, infatti, è custodito un segreto misterioso, che non può rivelare a nessuno!

Bride of Ignat di Moyori Mori (serie in corso) – maggio

Rita, un ragazzo solitario e incapace di trovare per sé un ruolo nel proprio villaggio, accetta di sacrificarsi nel ruolo di “Sposa del Drago”, secondo un’usanza legata all’antica leggenda del “Drago della Montagna Nevosa”. Abbandonato nel bel mezzo di una tempesta di neve, ormai quasi congelato, Rita viene salvato da un bellissimo drago in forma umana, Ignat… il quale, però, ha un cuore gelido e lo rifiuta come sposa! Per il bene della propria gente, Rita non può arrendersi: se riuscirà a scoprire il segreto del rituale che trasforma gli umani in draghi, potrà forse farsi accettare da Ignat?

Panini Comics (Planet Manga)

Omniscient Reader di singNsong – aprile

Un avvincente webtoon coreano che catapulterà i lettori in un mondo fantasy, pieno di azione e colpi di scena. Una serie in 9 volumi che saprà appassionare.

Hanayori Dango di Yoko Kamio – aprile

Un’opera shojo che a grande richiesta torna in Italia nella sua versione kanzenban. Per l’occasione, in questa nuova edizione saranno incluse nuove copertine e illustrazioni a colori. In 20 corposi volumi, ecco il manga shojo entrato nei Guinness dei primati con quasi 60 milioni di copie in circolazione.

Kaijin Fugeki di Oh!Great – maggio

La nuova opera di Oh! Great: l’autore di Air Gear e Inferno e Paradiso ci catapulterà all’interno di uno shonen fantasy con spunti soprannaturali. Grafica impressionante per un manga che vi lascerà sbalorditi.

Galaxias di Ao Hatazeka – giugno

Il manga di Ao Hatazeka, uno shonen intriso d’avventura all’interno di un contesto fantasy.

Renoir (Collana Gaijin)

Space Punch vol. 1 di ZD – luglio

In una città governata dalla mafia, dove corruzione e violenza sono all’ordine del giorno, due fratelli, dalle vite diversissime ma accomunati dall’amore per la boxe, trovano un misterioso manufatto che cambierà per sempre le loro vite. L’esordio sorprendente di un nuovo mangaka francese.

Star Comics

Heaven Official’s Blessing 1 di Mo Xiang Tong Xiu, STARember- febbraio

In ottocento anni è salito al cielo tre volte, ma ne è sempre stato cacciato. Da dio marziale dei fiori è diventato dio della sfortuna e poi dio del ciarpame, in un incessante declino, fino a toccare il fondo. Xie Lian, un tempo principe ereditario del regno di Xianle, ora non è altro che lo zimbello dei tre regni, una barzelletta sulla bocca di tutti. Per riscattare il suo nome e conquistarsi un posto tra le divinità deve accumulare otto milioni e ottocentottantottomila meriti, e ha un solo modo per farlo: scendere tra i mortali e lottare contro le ombre e i fantasmi che attanagliano il mondo.

Arriva in Italia uno dei webcomic cinesi di maggiore successo al mondo. Basato sulla serie di romanzi firmati Mo Xiang Tong Xiue illustrato da STARember, ha già ricevuto un adattamento animato disponibile su Netflix e Crunchyroll, diventando in breve tempo una delle opere Boys’ Love più amate degli ultimi anni.

Kraken Mare 1 di IZU, Hagane (Massimo Dall’Oglio) – marzo

L’umanità è stata quasi annientata dal Kraken, un mostro primordiale risvegliatosi durante l’estrazione mineraria in un buco nero per recuperare materie rare. Dopo il tragico evento, le estrazioni sono state vietate, così da evitare un secondo risveglio della creatura, ma… se c’è chi venera il Kraken come un dio pregando per la propria salvezza, c’è anche chi continua a sfruttare i buchi neri per recuperare risorse…

Dalle pagine della celebre rivista Afternoondi Kodansha, arriva una sorprendente serie fantascientifica. Lo sceneggiatore francese Guillaume Dorison, conosciuto con il nome d’arteIZU, e il mangaka italiano Massimo Dall’Oglio(aka Hagane), ci fanno immergere in un’epopea senza tempo che riscrive il mito del Kraken.

Ichi The Witch 1 di Osamu Nishi – aprile

In un mondo dove è la magia a fare da padrona, i majik sono incantesimi che si materializzano sotto forma di misteriose creature viventi. Solo le donne sono in grado di dar loro la caccia e soltanto quelle che riescono a controllarla possono definirsi “streghe”. Un giorno, nelle profondità della foresta, infuria una crudele battaglia tra il temibile re Urolo e la potente strega Desscaras, ma, proprio nel momento decisivo, entra in scena uno strano ragazzo. Il suo nome è Ichi ed è un cacciatore che vive sulle montagne, lontano dalle streghe. Possibile che Ichi, pur essendo un uomo, sia in grado di usare… la magia?! Sta per cominciare una grandiosa avventura!

Star Comics è orgogliosa di presentare il nuovo grande successo di Weekly Shonen Jump, diventato virale in pochissimo tempo e vincitore del primo premio ai Next Manga Awards 2025.

Sugar Sugar Rune New Edition 1 di Moyoco Anno – giugno

Chocola e Vanilla sono due giovani streghette provenienti da un regno magico chiamato Extramondo. Nonostante siano migliori amiche sin dall’infanzia, entrambe sono state scelte per competere nella gara che deciderà la regina del regno. Per decretare la vincitrice le due dovranno mescolarsi agli esseri umani e sottrarre loro la maggior quantità di cristalli del cuore, che contengono le emozioni e i sentimenti. Inizia così la competizione che stabilirà la nuova regina Extramondo.

Coconino Press (Collana Doku)

Lunatic lovers di Maruo Suehiro – febbraio

Una nuova antologia di inediti apre ulteriori finestre sull’universo horror grottesco e affascinante di Maruo Suehiro, maestro dell’ero-guro giapponese. Sette racconti per altrettante discese all’inferno: tra case infestate, corpi mutanti, ossessioni religiose e fantasmi della guerra, ogni storia è un visionario teatro dell’orrore che scardina le regole della realtà e lascia emergere i lati più oscuri dell’essere umano. Pubblicata in origine nel 1997 in Giappone, questa antologia arriva finalmente in Italia in una nuova edizione arricchita e revisionata dall’autore: un cult per gli appassionati del manga più raffinato e adulto.

Quiztopia – Volumi 1 e 2 di Sugimoto Reiichi e Kato Shinkichi – luglio

Il Giappone del prossimo futuro è un Paese sull’orlo del collasso economico. Un carismatico leader abolisce il Parlamento e crea un sistema nel quale i cittadini possono ottenere diritti e privilegi rispondendo correttamente alle domande di un gioco a premi televisivo, il “Quiz Nazionale”. Chi perde, invece, affronterà punizioni e pesanti conseguenze… Tra distopia, satira politica e critica sociale, Quiztopia mette in scena una riflessione sulle contraddizioni del nostro presente e sull’intrattenimento come strumento di manipolazione di massa. Da questo manga spietato e visionario in due volumi è stata tratta una serie tv live-action, in arrivo prossimamente su Netflix.

In your face comix

Asura di George Akiyama

Nel Giappone feudale del periodo Kamakura dominato dalla carestia e dal conseguente sdoganamento del cannibalismo, una donna in preda alla follia partorisce e abbandona il neonato a se stesso, crescendo anch’egli nella disgrazia e nella maledizione. Asura è uno dei titoli più controversi e radicali del fumetto giapponese di target shōnen, nonché uno dei maggiori esempi di manga per ragazzi influenzato dal movimento gekiga. Nei primi anni Settanta ha lasciato un segno indissolubile nell’editoria giapponese dopo aver portato diverse prefetture a bandire il numero di «Weekly Shōnen Magazine» col capitolo di debutto.

Compendio malefico sulla decadenza della sessualità di Kazuhiko Miyaya

La redazione di In Your Face Comix accoglie uno dei più importanti e seminali fumettisti giapponesi: Kazuhiko Miyaya. Prodigio della rivista COM, antesignano della New Wave e pioniere del Nikudan Gekiga.”Compendio malefico sulla decadenza della sessualità” è uno dei manifesti della versione più estrema dell’esistenzialismo surrealista nella corrente gekiga, in particolar modo dell’ero-gekiga.

Girl Device di Minoru Sugiyama

Nel 2036, Tokyo è teatro di un’apocalisse inattesa: gigantesche entità biomeccaniche femminili, le “Girl Device”, invadono la Terra e ne fanno il loro dominio. L’umanità si rifugia su Marte e, anni dopo, organizza la Settima Operazione di Riconquista della Terra. L’unità d’élite Alpha viene inviata sul pianeta occupato per affrontare le Girl Device e svelare il mistero della loro origine. Tra rovine e battaglie colossali, la missione si trasforma in un viaggio verso la verità sull’umanità e sul legame oscuro che la unisce a queste mostruose creature.

Yochu di Shinichi Koga

Pubblicato nel 1975, è un classico dell’horror, realizzato da uno dei maestri indiscussi del genere. Brulicante di immagini ipnotiche e grottesche e di inquietanti speculazioni bio-evolutive, in quest’opera Koga dimostra perché il suo nome viene accostato a quello di leggende del manga horror come Kazuo Umezz, Hideshi Hino e Junji Itō.

Astronave Prigione e I Diavoli della Palude di Jiro Kuwata

Toshokan

Screenshot

Il giardino dei fiori svelati di Senbon Umishima – gennaio

Piccoli racconti che sanno risvegliare ricordi sopiti e far nascere sensazioni nuove, tutte da scoprire. Storie diverse, unite da un tratto elegante e ricercato.

Il diario della strega di Maka Mochida – gennaio

Misono non vede l’ora di andare in ufficio, perché li lavora Shizuka, una collega amichevole e disponibile che, per inciso, è anche una strega…

Candy Color Paradox di Isaku Natsume – febbraio

Il giornalista politico dall’integrità ferrea, Satoshi Onoe viene catapultato nel reparto gossip del settimanale Dash! e accoppiato a Motoharu Kaburagi, fotografo geniale ma spregiudicato. Onoe, che vive di principi e appunti meticolosi, considera da sempre Kaburagi il suo rivale, capace come è di infrangere le regole con la stessa facilità con cui scatta una foto. Costretti a condividere appostamenti tra i neon di Tokyo e caffè annacquati alle tre del mattino, i due trasformano ogni scoop in uno scontro di idee… e di sguardi. Tra scandali di celebrità e corse per consegnare articoli, la distanza tra loro comincia a colmarsi di rispetto, complicità e di un sentimento dai riflessi dolci come le caramelle.

Big Animal Chronicles – L’Addio dei gatti giganti di AAA-Bao (volume finale) – febbraio

Esposti a misteriosi fasci di luce, i gatti e altre specie animali sono diventati giganteschi e hanno imparato a parlare come gli umani. Costretti a fuggire nelle Terre Selvagge, oltre il mare, perché perseguitati da quelli che un tempo erano i loro amici bipedi, i felini costruiscono una comunità basata sul rispetto e sull’aiuto reciproco. Alcuni anni dopo, trovano nel loro territorio un bebè umano e, come se non bastasse, scoprono che una lunga fila di pietre emerse ora li unisce alla città che era stata la loro casa…

Un Mondo Bizzarro di Tsubana – febbraio

Le avventure di Kanemura e Takagi continuano in un Giappone futuristico dove ogni giorno spunta un nuovo marchingegno capace di ribaltare la normalità. Tra tecnologie imprevedibili, apparizioni inspiegabili e l’immancabile mix di quotidianità scolastica e atmosfere macabre, le due amiche appaiate si ritrovano ancora una volta a fare i conti con un mondo che cambia più in fretta delle loro stesse emozioni.

Bao Publishing

Tokyo Tarareba Girls vol. 2 di Akiko Higashimura

Il secondo di nove volumi della serie su tre amiche trentenni alle prese con le aspettative della società e le loro vicissitudini tragicomiche per essere davvero felici.

Quello che la pioggia non dice di Izumi Okaya

Una storia di crescita personale in due volumi sulla ricerca del significato di amore e cura.

Dynit

Honey Lemon Soda di Mayu Murata

Durante gli anni delle scuole medie, Hanaka era soprannominata “Pietra” (da “Ishi”, parte del suo cognome) poiché aveva dimenticato come ridere o piangere ed era così timida da non riuscire a stare in mezzo alle altre persone. Giunta ora al liceo, vuole liberarsi del suo lato oscuro e avere una vita brillante ma le cose non vanno per il verso giusto. Un giorno, mentre è alle prese con alcuni bulli che la maltrattano, viene aiutata da un ragazzo dai capelli color limone che frequenta la sua stessa classe… questo incontro accresce la volontà di cambiare sé stessa e acquisire maggiore sicurezza.Una storia d’amore infinitamente emozionante. Per tutte le persone che vogliono cambiare sé stesse. Adattamento anime su Crunchyroll.

Torikae Baya – Se Solo Potessi Scambiarli! di Chiho Saito

Una principessa mascolina e un principe effemminato… perché non scambiarsi i ruoli? La celebre mangaka Chiho Saito torna finalmente in Italia, grazie a questa audace opera in cui riadatta il classico racconto del periodo Heian Torikaebaya Monogatari prototipo delle opere che trattano il tema dello scambio di genere e da cui hanno tratto ispirazione, tra gli altri, Yukio Mishima ed il teatro Takarazuka!Una storia travolgente di scambio di genere ambientata nel periodo Heian. Disponibile (solo online) anche un’edizione variant fermata dall’autrice.

A Star Brighter Than The Sun di Kazune Kawahara

Sae Iwata è una ragazza più alta della media, una condizione che la porta ad essere timida e insicura. Aveva una cotta per il suo amico d’infanzia Kōki, che era solita aiutare per via della sua corporatura fragile… ma quando lui è diventato più alto e popolare, i due si sono allontanati. Poi, durante l’ultima festa dello sport delle scuole medie, si ritrovano di nuovo insieme e il suo primo amore comincia a risvegliarsi… Ora, arrivati alle superiori, Sae si rende conto di non essere l’unica interessata al ragazzo. Verso chi si dirigono i sentimenti di Kōki? Una scintillante storia sul primo amore da cui è stato tratto l’adattamento anime disponibile su Prime Video.

La Torre Degli Spettri di Edogawa Ranpo e Hayao Miyazaki

In un angolo remoto di Nagasaki sorge un’antica villa in stile occidentale, coronata da una torre dell’orologio dal design intricato che, secondo alcune voci, è infestata dai fantasmi. Mitsuo Kodama eredita la bizzarra costruzione dallo zio e, recatosi sul posto prima del trasloco, incontra una misteriosa figura femminile destinata a cambiare le sorti della sua vita. Un romanzo avvincente, ricco di misteri e colpi di scena mozzafiato. Il regista Hayao Miyazaki, che lo divorò quando era uno studente delle scuole medie, vi invita in questo mondo di grande e inquietante romanticismo attraverso 16 splendide tavole a colori da lui realizzate e firmandone la copertina. Contiene 16 tavole a colori realizzate da Hayao Miyazaki, grande estimatore del romanzo.

Canicola

Sto con il mio santo di Chihoi – aprile

Una raccolta unica dell’opera di Chihoi esponente di spicco del fumetto contemporaneo cinese e fondatore del collettivo/rivista “Springrollll”, diventato un vero e proprio fenomeno di culto a Hong Kong. Chihoi è un poeta del quotidiano, delle minuzie della vita, dei silenzi. Leggere questi undici racconti è come leggere i sogni o gli incubi di qualcun altro.

Akuma-kun di Shigeru Mizuki – aprile

Shigeru Mizuki, maestro indiscusso del manga e dello studio del folklore giapponese, viene celebrato con questa antologia dedicata ad Akuma-Kun. L’opera fonde tradizione popolare, mitologie occidentali e ironia, restituendo una visione unica del soprannaturale e contribuendo in modo decisivo all’evoluzione del manga d’avventura. Questa edizione occidentale raccoglie le storie fondamentali incentrate sul giovane Shingo Yamada, predestinato a evocare il diavolo per guidare l’umanità verso un mondo migliore. L’intreccio combina immaginario popolare, demonologia occidentale e umorismo slapstick, in un equilibrio tipico della poetica di Mizuki.

Hollow Press

Parasitic City 0.4 di Shintaro Kago

Un nuovo capitolo della serie di Shintaro Kago pubblicata da Hollow Press, che prosegue l’esplorazione di una metropoli deformata dal parassitismo, dove corpi, edifici e sistemi sociali si fondono in un unico organismo instabile.

Un’opera che continua il discorso dell’autore sul corpo come struttura politica e narrativa, spingendo ulteriormente la sua poetica tra ero-guro, architettura impossibile e mutazione urbana.