Nuvole In Festa è il nuovo festival del fumetto e del gaming di Sellia (CZ)

Comunicato stampa

Dal 22 al 25 gennaio arriva Nuvole In Festa 2026, il nuovissimo festival del fumetto e del gaming di Sellia (CZ).

Organizzato dall’associazione culturale Strade Perdute su progetto PNRR del comune di Sellia, Nuvole in Festa è un evento che vuole ribadire oggi più che mai la centralità del fumetto nel panorama culturale di oggi.

Dice l’ideatore GianLorenzo Franzì, critico per RaiCultura e direttore del LIFF e del RCFF, appassionato di fumetto da sempre: “Il fumetto ha una forma narrativa facilmente riconoscibile: per questo non solo è uno strumento educativo potentissimo, ma anche in determinate forme può contribuire alla crescita di una coscienza critica e rappresentare uno stimolo per l’approfondimento e la riflessione su ogni tema”. Per questo, Nuvole in Festa proporrà in parallelo sia la parte gaming e fieristica, con numerosi stand che presenteranno giochi, merchandising e tutto quello che ruota intorno al fumetto e ai GdR (diventata centrale nel 99% degli eventi simili) sia quella fumettistica, attraverso incontri con autori tra i più importanti nel panorama di oggi.

A partire da Alessandro Bilotta, uno dei più celebri scrittori di Dylan Dog -per cui ha creato la famosa saga Il Pianeta dei Morti– ma autore di serie a fumetto in Francia e vincitore di numerosi premi tra cui il Gran Guinigi, il Micheluzzi e il Premio Repubblica XL.

Presente anche Sergio Gerasi, disegnatore tra le altre cose di Lazarus Ledd, Jonathan Steel, Valter Buio (Star Comics), ma anche di Dylan Dog per Sergio Bonelli Editore, e autore di numerose graphic novel come autore unico, vincendo il Premio Andrea Pazienza con Un Romantico a Milano.

Wally Pain, forte di un account instagram seguito da più di 17mila persone in cui racconta sé stessa e la propria visione del mondo, e che dopo la Scuola Internazionale di Comics di Roma ha pubblicato per Feltrinelli Corpi e 30 anni, in attesa del suo nuovo lavoro.

Luca Maresca: fumettista italiano di rilievo internazionale, noto per la sua transizione dalle prestigiose case editrici italiane (Eura, Sergio Bonelli Editore) alla Marvel Comics. Ha iniziato nel 2008 con la Eura Editoriale, lavorando su testate come John Doe e per la rivista Skorpio. Nel 2011 entra nello staff di Sergio Bonelli Editore, dove si afferma disegnando numeri per serie di successo come Orfani, Nathan Never, Morgan Lost e Martin Mystère. Debutta per la “Casa delle Idee” intorno al 2018-2019, inizialmente lavorando su testate legate a Spider-Man, mentre nel contesto degli Avengers ha dato un contributo significativo disegnando storie cruciali, come gli ultimissimi Superior Avengers interni al crossover Un Mondo Sotto Destino. Oltre alla carriera editoriale, Maresca è stato invitato ai Marvel Studios per eventi di lancio come quello della serie Disney+ Echo, riflettendo il suo impatto creativo sui personaggi ora parte del MCU.

Domenico Bucarelli e Gaetano Partinico porteranno infine la loro pubblicazione Alla Deriva, un avvincente storia hard boiled che segue le indagini del vicequestore Calveri affrontando temi sociali scottanti come l’immigrazione nello Stretto di Messina.

Nuvole In Festa si svolgerà presso l’ex edificio scolastico di Sellia, occupandone dal 22 al 25 gennaio le aule e i corridoi con laboratori creativi, stand di merchandising, fumetti, collezionismo, e le animazioni delle associazioni Role & Roll e Joka Calabria.

Nuvole in Festa è un evento che vuole anche di valorizzare lo splendido borgo di Sellia, sede dell’unico museo del fumetto in Calabria.

Inoltre, dal 22 al 24 gennaio, di mattina, saranno organizzati dei laboratori creativi di fumetto, al termine dei quali i lavori saranno raccolti e stampati in un libro edito da Reportage Edizioni, la cui editrice Annamaria Persico, anche giornalista, sarà presente nelle giornate del festival insieme all’illustratrice Valentina Arichetta per parlare di Ligeia e Gelsomina e le fate del Castello, storie a metà tra fiaba e leggenda pubblicate proprio per Reportage e disegnate dalla Arichetta.

Nuvole In Festa è finanziato con PNRR Missione 1, Componente 3, investimento 2.1, Attrattività Borghi, Progetto Sellia, Resilience and creativy.

Di seguito, il programma completo: