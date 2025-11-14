NPE pubblica l’integrale di Little Nemo

Comunicato stampa

Una pietra miliare della storia del fumetto ritorna alla luce in una nuova edizione: Little Nemo in Slumberland di Winsor McCay sarà pubblicato integralmente in Italia per la prima volta, interamente tradotto in italiano, da Edizioni NPE.

Il volume raccoglierà tutte le tavole apparse sul New York Herald dal 15 ottobre 1905 al 23 luglio 1911, corrispondenti all’intera produzione apparsa sul giornale: l’opera originaria completa, che ha rivoluzionato per sempre l’immaginario del fumetto mondiale.

Il progetto editoriale si è sviluppato in oltre tre anni di lavoro, in un formato 27×37 cm pensato per restituire tutta la potenza grafica delle tavole originali, 368 pagine a colori su carta spessa.

Questa pubblicazione, in uscita a dicembre 2025 ma già preordinabile sullo shop sul sito dell’editore, inaugurerà Origini, la nuova collana di Edizioni NPE dedicata ai capolavori fondativi della Nona Arte.

L’edizione si pregia della grafica e della cura di Sebastiano Barcaroli, della traduzione integrale di Pier Luigi Gaspa, dei contributi di Benoît Peeters, François Schuiten e Luca Raffaelli, della collaborazione di collezionisti internazionali e del supporto di Art Spiegelman che ha concesso la pubblicazione di due tavole tratte da MetaMaus nella prefazione.

Little Nemo in Slumberland segue le avventure oniriche di un bambino di cinque anni che, ogni notte, attraversa mondi incantati dove le case corrono, gli alberi diventano corni di rinoceronte, le lacrime inondano interi regni e i letti prendono vita.

Con un uso dello spazio narrativo rivoluzionario, visioni surreali e un tratto minuzioso, Winsor McCay ha segnato la nascita del fumetto moderno e posto le basi anche per il cinema d’animazione.

Tra le sue opere ricordiamo Little Sammy Sneeze, Dream of the Rarebit Fiend, In the Land of Wonderful Dreams, molte delle quali verranno pubblicate prossimamente proprio da Edizioni NPE.

Little Nemo in Slumberland

Winsor McKay

Traduzione di Pier Luigi Gaspa

Edizioni NPE, 2025

368 pagine, cartonato, colori – 65,00 €

ISBN: 9788836272648