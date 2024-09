NPE pubblica “Hyde” il fumetto ispirato al classico di Stevenson

Comunicato stampa

Il capolavoro della letteratura Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, fu pubblicato per la prima volta a Londra nel 1886. Il successo del libro risanò le precarie finanze del suo autore, Robert Louis Stevenson, ed è divenuto nel tempo un vero e proprio classico. In oltre cento anni, l’opera ha conosciuto numerose trasposizioni, dal cinema alla televisione, passando per il teatro, musical, cartoni animati, videogiochi e fumetti.

Gli autori Piero Fissore e Sergio Vanello hanno pensato a una rilettura originale del racconto, immaginando una realtà in cui il dottor Henry Jekyll fosse realmente esistito. Nasce così la graphic novel Hyde, pubblicata da Edizioni NPE. Un incrocio tra horror, poliziesco e racconto di (de)formazione, che vede i personaggi letterari calati in un ambiente realistico e storicamente connotato.

Gli sterminati bassifondi della capitale inglese, governati da violenza e sopraffazione, sono il mondo in cui si muove Billy Stone, protagonista della storia. Il giovane “figlio della notte” viene forzatamente sottoposto al trattamento “Hyde” da una squadra segreta. Assetato di vendetta, riesce a fuggire dal luogo in cui è imprigionato, conducendo i suoi giorni in un’altalena di stati di coscienza tra esplosioni di violenza e orrore per le efferatezze compiute.

La scia di sangue che lascia dietro di sé, attira ben presto l’attenzione della polizia ed emerge un’amara realtà dietro il terribile esperimento di cui è vittima.

Hyde

Piero Fissore, Sergio Vanello

Edizioni NPE, 2024

96 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

ISBN: 9788836272631