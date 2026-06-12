Le novità Coconino in libreria

Comunicato stampa

Da venerdì 12 giugno 2026 sono disponibili in libreria, fumetteria e negli shop on line le novità librarie presentate in anteprima con la presenza di autrici e autori da Coconino Press durante il Coconino Fest che si è svolto all’inizio del mese a Ravenna.

Domenica

di Olivier Schrauwen

Dopo Ritratto di ubriaco, realizzato in collaborazione con Ruppert & Mulot, Coconino torna a pubblicare Olivier Schrauwen, con il suo ultimo libro, considerato dalla critica mondiale uno dei libri a fumetti più importanti degli anni ’20. Un’opera tanto vasta e labirintica da essere comparata a Infinite Jest di David Foster Wallace. Un’opera che mostra l’ampliamento dei confini di ciò che il Fumetto può ancora fare e raccontare.

Un’intera giornata, la domenica del titolo, nella vita di Thibault Schrauwen, fittizio cugino dell’autore del libro. Thibault si sveglia, cincischia ossessionato da un pezzo di James Brown, beve e fuma, controlla le mail e si abbandona a ragionamenti ossessivi e introspezione paranoica. Attende il ritorno della sua ragazza da un lungo viaggio, riflette sulla loro relazione e per ingannare l’attesa guarda il film Il Codice Da Vinci che schiude un intero universo di ipotesi. Il tutto evitando chiunque, calandosi sempre più nei suoi pensieri e nelle sue paure. Nel frattempo, la sua ex e un altro cugino gli organizzano un compleanno a sorpresa, portando ciò che è fuori all’inevitabile scontro con ciò che è dentro. È il modo in cui tutte queste piccole miserie si intrecciano che rende Domenica un’esperienza totalmente immersiva che diventa pura epica della banalità.

Traduzione dal nederlandese di Olga Amagliani e Claudia Cozzi

472 pagine, brossurato, colori – 40,00 €

ISBN: 9788876188015