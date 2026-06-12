Le novità Coconino in libreria

Comunicato stampa
Da venerdì 12 giugno 2026 sono disponibili in libreria, fumetteria e negli shop on line le novità librarie presentate in anteprima con la presenza di autrici e autori da Coconino Press durante il Coconino Fest che si è svolto all’inizio del mese a Ravenna.
Domenica
di Olivier Schrauwen
Dopo Ritratto di ubriaco, realizzato in collaborazione con Ruppert & Mulot, Coconino torna a pubblicare Olivier Schrauwen, con il suo ultimo libro, considerato dalla critica mondiale uno dei libri a fumetti più importanti degli anni ’20. Un’opera tanto vasta e labirintica da essere comparata a Infinite Jest di David Foster Wallace. Un’opera che mostra l’ampliamento dei confini di ciò che il Fumetto può ancora fare e raccontare.
Un’intera giornata, la domenica del titolo, nella vita di Thibault Schrauwen, fittizio cugino dell’autore del libro. Thibault si sveglia, cincischia ossessionato da un pezzo di James Brown, beve e fuma, controlla le mail e si abbandona a ragionamenti ossessivi e introspezione paranoica. Attende il ritorno della sua ragazza da un lungo viaggio, riflette sulla loro relazione e per ingannare l’attesa guarda il film Il Codice Da Vinci che schiude un intero universo di ipotesi. Il tutto evitando chiunque, calandosi sempre più nei suoi pensieri e nelle sue paure. Nel frattempo, la sua ex e un altro cugino gli organizzano un compleanno a sorpresa, portando ciò che è fuori all’inevitabile scontro con ciò che è dentro. È il modo in cui tutte queste piccole miserie si intrecciano che rende Domenica un’esperienza totalmente immersiva che diventa pura epica della banalità.
Traduzione dal nederlandese di Olga Amagliani e Claudia Cozzi
472 pagine, brossurato, colori – 40,00 €
ISBN: 9788876188015
How are you?
di Yamamoto Miki
In una casa circondata da un giardino in fiore vive una famiglia che sembra uscita da un sogno: una moglie straniera affascinante, un marito premuroso e una bambina adorabile. Le giornate scorrono serene tra chiacchiere in veranda e silenzi condivisi, in un quadro di perfetta armonia domestica. Ma un giorno, all’improvviso, il marito scompare. Nessuna spiegazione, nessun biglietto. Solo un vuoto inspiegabile. Da quel momento, il fragile equilibrio si spezza. E la figura della splendida moglie straniera comincia a incrinarsi lentamente, giorno dopo giorno. A raccontare questa lenta e struggente trasformazione è lo sguardo attento e confuso di una giovane studentessa delle medie, vicina di casa, in pieno tumulto adolescenziale. Uno sguardo innocente che osserva, registra e si interroga sul mistero degli adulti e sull’inesorabile disgregarsi di ciò che sembrava perfetto.
Dopo aver conquistato il Premio Nuove Proposte del Premio culturale Tezuka Osamu, Yamamoto Miki torna con un’opera totalmente inedita. How are you? è un manga che esplora la solitudine, l’identità e la ricerca di connessione attraverso gli occhi di Tsumi, una ragazza delle scuole medie, e Lisa, una donna straniera che vive nel suo quartiere.
La storia inizia con il quadro idilliaco di una famiglia felice, ma la scomparsa improvvisa del marito di Lisa sconvolge quella apparente tranquillità. Tsumi, affascinata da Lisa e desiderosa di aiutarla, si trova a confrontarsi con le sfide della comunicazione e della comprensione interculturale. Il manga affronta temi come l’integrazione, l’isolamento e la difficoltà di adattarsi a una nuova vita in un Paese straniero.
Traduzione di Prisco Oliva
336 pagine, brossurato, bianco e nero – 18,90 €
ISBN: 9788876188206