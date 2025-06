NPE presenta due nuovi volumi delle collane dedicate a Sergio Toppi e Attilio Micheluzzi

Comunicato stampa

Nel volume Köllwitz 1742 , in tutte le librerie dallo scorso 25 aprile 2025, Sergio Toppi esplora le fragilità e le contraddizioni di chi è coinvolto nei conflitti, siano essi vittime innocenti o artefici di violenza.

Con il suo tratto inconfondibile e una straordinaria capacità di indagare l’animo umano, Toppi firma quattro storie senza tempo – raccolte in questo volume – che denunciano la follia della guerra.

Köllwitz 1742, Tell Aqqaqir 1943, Qualcosa che mi cammina vicino e Nahim sono racconti ambientati in epoche e luoghi differenti, ma uniti da un messaggio universale: la guerra è sempre una sconfitta per l’umanità.

Toppi ci spinge a riflettere sulle cause e sulle conseguenze della guerra, ma anche sul nostro ruolo in un mondo dove i conflitti sembrano non avere mai fine.

Il volume è accompagnato da una prefazione di David Padovani.

Köllwitz 1742

Sergio Toppi

Edizioni NPE, 2025

80 pagine, cartonato, bianco e nero – 17,90 €

ISBN: 9788836272822

Dal 2 maggio 2025 è invece disponibile il primo adattamento a fumetti realizzato da Attilio Micheluzzi nella sua carriera, Il principe e il povero di Mark Twain.

Londra, sedicesimo secolo. In una fredda giornata d’autunno, sotto lo stesso cielo londinese, nascono due bambini. Tom Canty è figlio di una famiglia poverissima, cresciuto tra fame ed elemosine; Edoardo Tudor è il principe d’Inghilterra, erede al trono atteso da un intero regno. Uguali nel volto, distanti in tutto il resto. Uniti, però, da un sogno comune: vivere un’altra vita.

Pubblicata originariamente a episodi su Il Giornalino tra gennaio e marzo del 1979, questa trasposizione torna in una edizione cartonata a colori, che raccoglie le sessantaquattro tavole realizzate da Micheluzzi sui testi di Raoul “Roudolph” Traverso, autore esperto nella riscrittura dei grandi classici.

Micheluzzi restituisce l’oscuro realismo dei sobborghi londinesi e la fastosa eleganza della corte Tudor. Al tempo stesso, Roudolph condensa la prosa di Twain, restituendo un’avventura che è anche una chiara riflessione sulla giustizia, l’identità e il potere.

Il volume è arricchito da una prefazione firmata da Stefano Priarone.

Il principe e il povero

Raoul Traverso, Attilio Micheluzzi

Edizioni NPE, 2025

80 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

ISBN: 9788836272716