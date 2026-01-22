NPE presenta “Downhill”

Comunicato stampa

Dopo la morte del suo migliore amico, il ciclista Joe partecipa a una gara in Cile per voltare pagina. Ma un giro di prova con la sua ragazza, Stephanie, si trasforma in un incubo: la scoperta di un uomo infetto da un virus li rende bersagli di spietati assassini decisi a proteggere un oscuro segreto. Quella che doveva essere una scarica di adrenalina su due ruote si tramuta nel peggiore degli incubi.

Arriva Downhill, il nuovo graphic novel targato Edizioni NPE tratto dal pluripremiato film di Patricio Valladares: un viaggio allucinato che trasforma una gara estrema in una vertiginosa discesa senza ritorno nell’oscurità.

Disegnato con un tratto crudo e iperrealistico da Lorenzo Scipioni, il volume trascina il lettore nei boschi remoti del Cile, dove la natura cessa di essere uno scenario per diventare una trappola mortale. Quella che inizia come un’avventura all’insegna della velocità, precipita presto in un’angoscia soffocante: dopo un incidente, i protagonisti scoprono che i sentieri nascondono minacce ben peggiori delle rocce e dei dirupi. Nell’ombra di una vegetazione ostile si annida un male antico, pronto a colpire.

Downhill è un’esperienza di lettura fisica e brutale, che scivola rapidamente dal thriller di sopravvivenza al puro body horror, evocando atmosfere lovecraftiane in cui la carne si deforma e la realtà si sgretola.

L’edizione è arricchita da un apparato extra che ne approfondisce la genesi, come la prefazione di Andrea Cavaletto, sceneggiatore che ha curato anche la supervisione di questo adattamento a fumetti. Completano il volume la postfazione dello stesso regista Patricio Valladares e una ricca galleria di immagini esclusive dal set.

Downhill

Patricio Valladares, Lorenzo Scipioni

Edizioni NPE, 2026

80 pagine, cartonato, bianco e nero – 17,90 €

ISBN: 9788836272921

Disponibile dal 23 gennaio 2026