Spider-Man tra tour globale e partnerships

Spider-Man: Brand New Day

Dopo la diffusione del trailer, la campagna promozionale del nuovo film sull’arrampicamuri con protagonista Tom Holland è entrata pienamente nel vivo con l’inizio del tour globale che ha visto l’attore e Zendaya fare capolino in alcune capitali europee per eventi esclusivi dedicati ai fan, tra cui uno svoltosi pochi giorni fa a Roma presso Castel Sant’Angelo.

In contemporanea al tour globale, iniziano a spuntare le numerose partnership che legano particolari prodotti alla pellicola diretta da Destin Daniel Cretton. Tra le più significative è da segnalare quella che vede coinvolto il marchio britannico Batchelors, società di prodotti alimentari prevalentemente disidratati fondata nel lontano 1895, che ha lanciato una collaborazione con Sony Pictures attraverso un concorso che offre ai consumatori la possibilità di vincere una serie di premi, tra cui un viaggio a New York.

Nell’ambito del concorso, due adulti voleranno a New York per un soggiorno di tre notti in un hotel a quattro stelle. Altri premi in palio includono 20 buoni Sony da 250 sterline, 40 buoni Sony da 500 sterline, 100 sacchetti regalo con gadget del film e 500 coppie di biglietti per i cinema della catena VUE, operante anche in altri paesi fuori dal Regno Unito.

Inoltre, Batchelors lancerà un’esclusiva promozione con confezioni speciali nei negozi per la sua gamma Batchelors Super Noodles. Disponibili nelle confezioni di pollo, curry e manzo, nonché nella Super Noodles Chicken Pot, 20 confezioni conterranno gettoni di Spider-Man nascosti, ciascuno del valore di 250 sterline, che saranno distribuiti casualmente.

Little Caesars, la terza più grande catena di pizzerie negli Stati Uniti, ha nei giorni scorsi annunciato una collaborazione con uno speciale evento. Ispirandosi al quartiere di Queens a New York, città natale di Spider-Man, il marchio ha ospitato un evento sabato 27 giugno, in cui i fan hanno potuto visitare una replica dell’appartamento di Peter Parker, lanciando per l’occasione la Webberoni Pizza, una pizza ispirata al supereroe più amato al mondo.

La replica dell’appartamento di Peter Parker

Ispirata ai superpoteri dell’arrampicamuri, la pizza Webberoni è caratterizzata da una “ragnatela” di peperoni grattugiati e formaggi tostati. I clienti possono anche creare le proprie pizze “a ragnatela” aggiungendo una “ragnatela” di peperoni grattugiati e formaggi tostati a qualsiasi pizza con un costo aggiuntivo.

Il nostro obiettivo è entrare in contatto con i consumatori nei momenti e negli ambiti che li appassionano – ha dichiarato Greg Hamilton, Chief Marketing Officer di Little Caesars – Siamo entusiasti di collaborare con Spider-Man: Brand New Day di Sony Pictures quest’estate per portare il supereroe più amato al mondo nei nostri negozi e nelle case di tutto il paese, creando un’occasione unica per gustare la pizza con tutta la famiglia.

Spider-Man è noto per la sua azione esplosiva, l’umorismo e il divertimento, e collaborare con Little Caesars, un marchio riconosciuto per la sua voce audace e il suo spirito giocoso, per Spider-Man: Brand New Day è stata una scelta naturale – ha affermato Jeffrey Godsick di Sony Pictures Entertainment – La loro passione per contenuti creativi e coinvolgenti ha dato vita alla pizzeria Webberoni e a una replica dell’appartamento di Peter Parker, offrendo ai fan un modo immersivo per interagire con il loro amichevole Spider-Man di quartiere preferito.

Altra partnership di rilievo è quella che vede coinvolta Element, marchio molto noto negli Stati Uniti specializzato in moda streetwear (felpe, cappucci ecc.), che ha lanciato una nuova collezione ispirata al film con la collaborazione di Concept One.

Siamo entusiasti di annunciare questa fantastica collaborazione tra Element e Disney – afferma Sam Hafif, CEO di Concept One – Sappiamo quanto sia fedele la base di fan Marvel nella comunità skate e vogliamo offrire al canale specializzato prodotti di alta qualità che apprezzeranno.

La collezione, disponibile dal 25 giugno, includerà zaini e cappelli. Ispirata all’universo visivo del film, la collezione incorpora dettagli del nuovo costume di Peter Parker, grafiche di Spider-Man e il logo distintivo di Element.

Element si è sempre posizionata all’incrocio tra cultura e creatività, rendendo questa collaborazione con Disney una scelta naturale – ha dichiarato Matthew Salter, vicepresidente esecutivo per le partnership e il marketing di Authentic, proprietaria del marchio Element – Spider-Man è uno dei supereroi più riconoscibili al mondo e questa collezione unisce la sua energia alle radici di Element per creare qualcosa di autentico per la community di Element, offrendo al contempo qualcosa di nuovo ai fan di tutto il mondo.

Sul fronte del marketing, oltre alla Sony si sta dimostrando particolarmente attiva la Disney che, attraverso Disney Consumer Products ha lanciato lo scorso 10 giugno “Web Sightings”, una campagna globale pensata per creare attesa in vista dell’uscita del film. L’iniziativa combina innovazione, coinvolgimento digitale e collaborazioni con influencer.

La campagna prevede la pubblicazione settimanale di contenuti che mettono in evidenza articoli per fan di tutte le età. Questo approccio mantiene il pubblico coinvolto, offrendo al contempo ai partner commerciali molteplici opportunità per generare traffico e vendite attraverso la presentazione di nuovi prodotti, contenuti video e collaborazioni con influencer.