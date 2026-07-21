Destin Daniel Cretton: “Chi è Sadie Sink? andate a vedere il film nei primi giorni”

21 Luglio 2026
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Il regista di Spider-Man: Brand New Day parla del misterioso ruolo dell'attrice nel film.
Sadiesink

In una lunga intervista video con il sito Nerdtropolis, il regista di Spider-Man: Brand New Day Destin Daniel Cretton si è soffermato sull’attrice Sadie Sink, che nella pellicola riveste un ruolo ancora tenuto segreto, nonostante da più parti si sospetti che si tratti della mutante Jean Grey, al suo esordio nel Marvel Cinematic Universe.

A questo proposito, Cretton ha sottolineato che i fan dovrebbero andare a vedere la pellicola nelle sale già nei primi giorni, per evitare gli spoiler.

Chiunque sia davvero curioso dovrebbe andare a vederlo il primo weekend, perché immagino che la gente inizierà a rivelare alcuni dettagli, ma ci sono molte cose che non abbiano ancora raccontato. Personalmente non mi piace sapere tutto di un film prima di vederlo e penso che chiunque andrà a vederlo nel weekend di uscita avrà molto più di Sadie Sink di cui parlare. Questo, secondo me, è il bello di raccontare una storia come questa, che coinvolge così tanto i fan: quanto le persone vogliano sapere, anche prima di vedere il film. Ma vi prometto che sarà molto gratificante vederlo nel weekend di uscita e probabilmente dovreste portare con voi tutti gli amici con cui volete parlarne, altrimenti dovrete tenere la lingua a freno.

La pellicola uscirà nelle sale il 29 luglio.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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