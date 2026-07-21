Destin Daniel Cretton: “Chi è Sadie Sink? andate a vedere il film nei primi giorni”

In una lunga intervista video con il sito Nerdtropolis, il regista di Spider-Man: Brand New Day Destin Daniel Cretton si è soffermato sull’attrice Sadie Sink, che nella pellicola riveste un ruolo ancora tenuto segreto, nonostante da più parti si sospetti che si tratti della mutante Jean Grey, al suo esordio nel Marvel Cinematic Universe.

A questo proposito, Cretton ha sottolineato che i fan dovrebbero andare a vedere la pellicola nelle sale già nei primi giorni, per evitare gli spoiler.

Chiunque sia davvero curioso dovrebbe andare a vederlo il primo weekend, perché immagino che la gente inizierà a rivelare alcuni dettagli, ma ci sono molte cose che non abbiano ancora raccontato. Personalmente non mi piace sapere tutto di un film prima di vederlo e penso che chiunque andrà a vederlo nel weekend di uscita avrà molto più di Sadie Sink di cui parlare. Questo, secondo me, è il bello di raccontare una storia come questa, che coinvolge così tanto i fan: quanto le persone vogliano sapere, anche prima di vedere il film. Ma vi prometto che sarà molto gratificante vederlo nel weekend di uscita e probabilmente dovreste portare con voi tutti gli amici con cui volete parlarne, altrimenti dovrete tenere la lingua a freno.