Lanterns: Terzo episodio registra gli ascolti più alti

Warner Bros. Discovery ha annunciato che Lanterns, la serie DC Studios/HNO Max, ha ottenuto il suo migliore risultato di sempre con il terzo episodio, andato in onda nei giorni scorsi. L’episodio in questione, incentrato sulla figura di John Stewart (Aaron Pierre) e il suo percorso per diventare Lanterna Verde ha avuto 10 milioni di spettatori in tutto il mondo, di cui 7 negli Stati Uniti.
Dal suo debutto, avvenuto lo scorso 16 agosto, l’episodio pilota ha invece superato i 20 milioni di spettatori a livello globale continuando a crescere, secondo quanto reso noto dalla major.