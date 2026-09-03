Lanterns: Terzo episodio registra gli ascolti più alti

3 Settembre 2026
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Numeri al di sopra delle aspettative per l'episodio trasmesso nei giorni scorsi.
Lanterns

Warner Bros. Discovery ha annunciato che Lanterns, la serie DC Studios/HNO Max, ha ottenuto il suo migliore risultato di sempre con il terzo episodio, andato in onda nei giorni scorsi. L’episodio in questione, incentrato sulla figura di John Stewart (Aaron Pierre) e il suo percorso per diventare Lanterna Verde ha avuto 10 milioni di spettatori in tutto il mondo, di cui 7 negli Stati Uniti.

Dal suo debutto, avvenuto lo scorso 16 agosto, l’episodio pilota ha invece superato i 20 milioni di spettatori a livello globale continuando a crescere, secondo quanto reso noto dalla major.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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