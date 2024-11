Maurizio Di Bona realizza il calendario Chitarristi 2025

Comunicato stampa

Il fumettista Maurizio The Hand Di Bona ha realizzato per EF Edizioni un calendario per il 2025 immortalando nelle sue pagine 36 leggende della chitarra rock, immortalandole con il proprio stile in pose iconiche. L’autore non è nuovo a opere del genere, avendo realizzato lo scorso anno un calendario illustrato per il 2024 dedicato all’attore Gian Maria Volontè qui.

Il calendario da parete presenta così a GENNAIO – Jimmy Page, Eddie Van Halen, Zakk Wylde, a FEBBRAIO – George Harrison, Kurt Cobain, Johnny Cash, a MARZO – Angus Young, David Gilmour, Eric Clapton, ad APRILE – Willie Nelson, Gary Moore, Ritchie Blackmore, a MAGGIO – Joe Bonamassa, Tom Morello, Bob Dylan, a GIUGNO – Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Jeff Beck, aLUGLIO – Joe Satriani, Brian May, Slash, ad AGOSTO – Mark Knopfler, John Lee Hooker, The Edge, a SETTEMBRE – Bruce Springsteen, Dave Mustaine, BB King, a OTTOBRE – Stevie Ray Vaughan, Johnny Marr, Johnny Ramone, a NOVEMBRE – Jimi Hendrix, Duane Allman, Neil Young, a DICEMBRE – Billy Gibbons, Keith Richards, Frank Zappa …e note di compleanno per altri 145 talenti delle 6 corde.

Il calendario è acquistabile qui.