Man of Tomorrow – Tre attori in lizza per il ruolo di Brainiac

Nexus Point News, citando alcune fonti, riferisce che gli attori Claes Bang, Matt Smith e Sam Rockwell sono tra i candidati per il ruolo di Brainiac in Man of Tomorrow, il nuovo film scritto e diretto da James Gunn.

Il sito, comunque, ritiene opportuno segnalare che alcuni dei nomi della lista non sono stati verificati in modo indipendente, poiché il casting della pellicola è ancora in corso e non sono state presentate offerte ufficiali. Una informazione fornita al sito evidenzia che le restrizioni di budget dei DC Studios potrebbero impedire il casting di alcuni nomi.