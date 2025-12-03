Man of Tomorrow – Tre attori in lizza per il ruolo di Brainiac

3 Dicembre 2025
Circolano i primi nomi per il ruolo del villain nella pellicola DC Studios.
Nexus Point News, citando alcune fonti, riferisce che gli attori Claes Bang, Matt Smith e Sam Rockwell sono tra i candidati per il ruolo di Brainiac in Man of Tomorrow, il nuovo film scritto e diretto da James Gunn.

Il sito, comunque, ritiene opportuno segnalare che alcuni dei nomi della lista non sono stati verificati in modo indipendente, poiché il casting della pellicola è ancora in corso e non sono state presentate offerte ufficiali. Una informazione fornita al sito evidenzia che le restrizioni di budget dei DC Studios potrebbero impedire il casting di alcuni nomi.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

