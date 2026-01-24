Man of Tomorrow: riprese nuovamente a Cleveland?

Il team di produzione di Man of Tomorrow, il nuovo film DC Studios scritto e diretto da James Gunn, ha fatto domanda per l’Ohio Motion Picture Tax Credit, secondo quanto riportato da Cleveland.com.

La pellicola, denominata con il titolo di lavorazione “Exodus”, compare infatti nell’ultimo database del Dipartimento per lo sviluppo dell’Ohio dei richiedenti per gli incentivi cinematografici, che consente di dedurre il 30% dei costi di produzione ammissibili nello Stato.

Il sito sottolinea comunque che al momento non vi sarebbe una conferma diretta che “Exodus” sia Man of Tomorrow, anche se la domanda segue le stesse modalità del primo film, il cui titolo provvisorio era “Genesis”, e conterrebbe al suo interno le stesse informazioni di contatto. La domanda sarebbe stata catalogata come “inviata” e non conterrebbe dettagli sulle location. L’approvazione, inoltre, non garantisce necessariamente il fatto che il film debba essere girato in Ohio. L’inizio della produzione è comunque prevista per la fine dell’anno.