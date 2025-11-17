Man of Tomorrow: casting indica arrivo nuova eroina DC Universe

Nexus Point News riferisce, citando alcune fonti, che il casting attuale di Man of Tomorrow, il nuovo film DC Studios scritto e diretto da James Gunn, riguarderebbe una nuova eroina per il DC Universe.

Il sito indica che il personaggio viene descritto come una ragazza sulla trentina e con un certo carattere. L’elemento interessante è che per il personaggio in questione sarebbe richiesta un’altezza specifica e si starebbero quindi cercando attrici più alte. Inoltre, la descrizione sottolinea che questa eroina sarebbe una guerriera dotata di un fisico possente, elementi che sembrerebbero indicare Wonder Woman, mentre non è da escludere che possa trattarsi anche di Black Canary.

Ricordiamo che al momento Ana Nogueira sta scrivendo la sceneggiatura del film standalone sull’amazzone DC Comics, fattore questo che indicherebbe come Man of Tomorrow possa, in questo caso, servire da introduzione al personaggio.