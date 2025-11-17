Man of Tomorrow: casting indica arrivo nuova eroina DC Universe

17 Novembre 2025
di
Una nuova descrizione del casting sembra indicare il prossimo esordio di una eroina per il DC Universe di James Gunn.
Supermancorenswet

Nexus Point News riferisce, citando alcune fonti, che il casting attuale di Man of Tomorrow, il nuovo film DC Studios scritto e diretto da James Gunn, riguarderebbe una nuova eroina per il DC Universe.

Il sito indica che il personaggio viene descritto come una ragazza sulla trentina e con un certo carattere. L’elemento interessante è che per il personaggio in questione sarebbe richiesta un’altezza specifica e si starebbero quindi cercando attrici più alte. Inoltre, la descrizione sottolinea che questa eroina sarebbe una guerriera dotata di un fisico possente, elementi che sembrerebbero indicare Wonder Woman, mentre non è da escludere che possa trattarsi anche di Black Canary.

Ricordiamo che al momento Ana Nogueira sta scrivendo la sceneggiatura del film standalone sull’amazzone DC Comics, fattore questo che indicherebbe come Man of Tomorrow possa, in questo caso, servire da introduzione al personaggio.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

