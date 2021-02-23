Lo Spazio Bianco consiglia: 5 fumetti per febbraio 2021

Lo Spazio Bianco Consiglia è una rubrica che mensilmente vi segnala alcune delle migliori nuove uscite annunciate sui cataloghi dalle case editrici. Lo Spazio Bianco Consiglia non vuole essere una classifica di merito, ma darvi solo alcuni suggerimenti che si basano sulle nostre conoscenze e sul nostro amore verso il mondo del fumetto e i suoi autori. Comics, manga, seriali italiani, fumetto d’autore e qualsiasi altro tipo di fumetto sarà preso in esame per i consigli del mese. Questi sono i titoli che ho scelto per febbraio 2021.

Terapia di Gruppo

Cosa succede nella mente degli autori e delle autrici quando la scintilla creativa scompare? Una tavola bianca impossibile da riempire che dà inizio a una reazione a catena dagli esiti imprevedibili e che instilla dubbi e tormenti nella loro mente. Manu Larcenet interpella Friedrich Nietzsche, Raffaello e Leonardo da Vinci, il suo macellaio di fiducia, la moglie e i figli, Charles M. Schulz e Paul Cezanne, Dio in persona, ma nessuno sembra in grado di aiutarlo. Torna una dei più grandi fumettisti contemporanei, creatore di capolavori assoluti come Blast, Il rapporto Brodeck e Lo scontro quotidiano con il primo volume di una nuova opera, una dissertazione semiseria in cui, prendendo in giro prima di tutti se stesso, ci conduce in un viaggio alle origini della creazione artistica durante il quale egli si mette a nudo con feroce lucidità.

Terapia di gruppo Vol. 1: La stella danzante

di Manu Larcenet

Coconino Press – Fandango 2021

56 pagine, cartonato, colori – 18,00 €

Orochi

Orochi sembra essere una ragazza come tante ma il suo ossessionante, maniacale desiderio che la spinge ad alleviare le sofferenze di chiunque incontri lungo il suo viaggio ha qualcosa di innaturale e sinistro. Dopo il commovente Io sono Shingo, vincitore del Premio Comicon 2020 per la migliore edizione di un classico e l’inquietante Baptism, Star Comics continua la pubblicazione delle opere di Kazuo Umezz, maestro del manga horror, surreale e grottesco. La serie sarà composta da quattro volumi che raccolgono una sequenza di storie indipendenti le une dalle altre ma accomunate dalla presenza di Orochi, voce narrante dei capitoli, che affrontano tematiche come vendetta, odio e corruzione.

Orochi Vol. 1

Kazuo Umezz

Edizioni Star Comics, 2021

312 pagine, brossurato, bianco e nero – € 15,00

The Ice Cream Man

Arriva anche in Italia l’uomo dei gelati con il suo camioncino colorato, protagonista della interessante serie horror scritta da W. Maxwell Prince e disegnata da Martin Morazzo, pubblicata negli States da Image Comics. Quattro episodi che raccontano di dipendenze, orrori esistenziali e fantasie malate interpretate da quattro cast di personaggi differenti, ognuno alla prese con le proprie sofferenze e debolezze. Ed è proprio lui, Ice Cream man, capace di cambiare il corso delle loro vite con un semplice schiocco di dita, che attraversa un capitolo dopo l’altro ascoltando e offrendo i suoi servigi. Ma ogni richiesta ha un prezzo.

The Ice Cream Man Vol. 1: Zuccherini e Arcobaleno

W. Maxwell Prince, Martin Morazzo

Panini Comics, 2021

128 pagine, cartonato, colori – 16,00 €

Il regno invisibile

Magic Press pubblica il primo volume di una nuova saga fantascientifica firmata G. Willow Wilson, autrice di Ms. Marvel e Wonder Woman, vincitrice nelle categorie Miglior serie e Miglior artista digitale agli Eisner Award 2020. Il regno invisibile racconta di un piccolo sistema solare dove le due protagoniste, una giovane e religiosa l’altra pilota di mercantili, scoprono una cospirazione tra i leader della religione dominante e una mega-corporazione intergalattica. Un viaggio epico e avvincente che le porterà a chiedersi quale siano le loro priorità e a chi affidare la propria lealtà, mentre pericolosi individui sono sulle loro tracce. Davvero interessante il lavoro ai disegni di Christian Ward.

Il regno invisibile Vol. 1: Seguire la via

G. Wilson Wilson, Christian Ward

Magic Press Edizioni, 2021

124 pagine, brossurato, colori – 14,00 €

Torna

Anni 70. In una comunità hippy situata nelle colline dell’Arkansas vive Hal, una donna che nasconde un tremendo segreto che la sta divorando lentamente. Quando il figlio dei suoi migliori amici scompare toccherà a lei affrontare l’oscura creatura che vive in una botola sul fianco della collina, un essere che sembra conoscere i segreti di tutti. Torna Nate Powell autore del bellissimo Portami Via e di altri ottimi titoli, con una storia di sensi di colpa, di antiche memorie sepolte sotto il peso della vergogna, tanto dure, tanto tremende da accettare, al punto di riuscire a dare forma alle ombre che si annidano nella mente dei protagonisti.

Torna

Nate Powell

Bao Publishing, 2021

264 pagine cartonato, colori – 21,00 €