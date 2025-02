Lizzy Caplan e il film su Gambit mai realizzato: “Era una screwball comedy”

Intervistata da Business Insider, l’attrice Lizzy Caplan ha parlato per la prima volta del film su Gambit per il quale era in trattative nel 2017, e che doveva vedere protagonista l’attore Channing Tatum.

Dovevamo girarlo. Penso che ci fosse una data di inizio. Avevo avuto degli incontri con Channing e ce ne sono stati diversi… avevamo un regista, poi non ce l’avevamo più, ma ho avuto diversi incontri con Channing e gli altri produttori. Volevano fare qualcosa del tipo una commedia romantica anni ’30 ambientata in quel mondo, il che sarebbe stato molto divertente.

Ricordiamo che la Caplan doveva sostituire Lea Seydoux nel cast della pellicola, che avrebbe dovuto vedere alla regia Gore Verbinski. In seguito alla vendita di Fox a Disney, il progetto venne poi definitivamente cancellato. Di recente, Tatum ha potuto interpretare il ruolo del mutante in Deadpool & Wolverine.