Lizzy Caplan in trattative per Gambit

L’attrice Lizzy Caplan (Masters of Sex) è in trattative con la 20th Century Fox per entrare nel cast di Gambit, l’adattamento cinematografico sul mutante Marvel, che vedrà protagonista l’attore Channing Ttaum. Lo riporta Variety, mentre la notizia è stata confermata da The Hollywood Reporter.

La pellicola, che sarà diretta da Gore Verbinski, uscirà nelle sale il 14 febbraio 2019.

Non è stato reso noto il ruolo per cui la Caplan sarebbe in trattative, ma probbailmente l’attrice prenderà il posto di Lea Seydoux, che era entrata nel cast come protagonista femminile quando nel progetto era coinvolto Doug Liman.