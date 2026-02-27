L’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona al Salón del Cómic de València

Comunicato stampa

Dal 27 febbraio al 1 marzo 2026 torna il Salón del Cómic de València, appuntamento internazionale per il mondo del fumetto, dell’illustrazione e della cultura pop, che anche quest’anno presenta al pubblico un vasto programma di presentazioni, attività, incontri ed esposizioni.

In occasione della manifestazione, l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona porterà come ospiti i fumettisti italiani Lelio Bonaccorso, Teresa Radice e Stefano Turconi, e presenterà la mostra Voces desde el Cómic Italiano. Entre novela gráfica y autobiografía, curata da Maya Quaianni (MaMa Comics) e con la grafica di Laura Ritorto.

Quante voci ha il fumetto italiano contemporaneo? Tante e tutte diverse, per tratto, colore, stile, formato, narrazione, genere. Da quando a inizio anni Duemila il formato graphic novel – inteso come fumetto prodotto e distribuito nel formato libro – ha iniziato a diffondersi sempre più, con un corrispondente aumento di una maggiore percezione della legittimazione culturale del fumetto, è stato difficile non notare la presenza significativa di narrazioni legate al proprio vissuto personale. Grazie a un formato più corposo, unito ed esteso, autrici e autori affermano la propria identità.

Nel percorso espositivo della mostra – che non mira a essere esaustivo, ma vuole dare uno spaccato del fumetto italiano contemporaneo – verranno presentati autori e autrici che hanno deciso di raccontare sé stessi e il mondo che li circonda, interpretando il formato graphic novel in modo sempre diverso: attraverso riflessioni sull’essere fumettista e su ciò che comporta, spesso esponendosi, prendendo posizione, posizionando sé stessi e i propri corpi sulla pagina.

Il percorso è suddiviso in due sezioni. La prima, Raccontare il mondo, accoglie autrici e autori che si sono aperti al mondo e all’altro, intrecciando fumetto e attualità: realizzando diari di viaggio e inchieste di graphic journalism, portando avanti interviste e reportage grafici, affrontando temi sociali con storie di finzione (ma sempre con uno spunto dal proprio vissuto).

La seconda sezione, Raccontare le nostre storie, presenta invece una selezione di opere scaturite da racconti più intimi e autobiografici. Viaggi, maternità, lutti, percorsi di formazione e di transizione, uniti dal desiderio di raccontare e di raccontarsi.

Con opere di: AkaB, Cleo Bissong, Cristina Portolano, Gipi, Igort, Lorenzo Fonda, Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, Mario Natangelo, Nicoz Balboa, Sara Menetti, Teresa Radice e Stefano Turconi, Tiziana Francesca Vaccaro e Elena Mistrello, Tuono Pettinato, Vincenzo Filosa, Zerocalcare, ZUZU.

La mostra, realizzata con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona e del Salon del Cómic de València, sarà visitabile durante gli orari di apertura del Salon: venerdì 27 febbraio-sabato 28 febbraio 11:00-20:00, domenica 1° marzo 11:00-19:00. Maggiori informazioni sul sito dell’evento.

Lelio Bonaccorso sarà presente al Salón in questi orari.

Teresa Radice e Stefano Turconi saranno presenti al Salón in questi orari.

