L’Era dei Bonellidi: il talk a Romics

Da Gordon Link a Lazarus Ledd, da John Doe a Valter Buio, fino ad arrivare a Samuel Stern e Kalya… Abbiamo curato per Romics, 33° edizione, un talk per rievocare i grandi personaggi del fumetto italiano in formato “quaderno” o “16×21”, “simil Bonelli”, degli ultimi trent’anni, partendo dall’omonimo saggio di Andrea Gugliermino e Francesco Fasiolo, nostri ospiti nel panel. Oltre agli autori del saggio, hanno partecipato all’evento live, tenutosi a Romics, domenica 6 ottobre 2024, i disegnatori Maurizio Di Vincenzo, Valerio Piccioni ed Emiliano Tanzillo, mentre Giancarlo Olivares è stato nostro “ospite virtuale” attraverso una videointervista registrata.

Avvocati detective, tassisti giustizieri, cacciatori di demoni, acchiappa fantasmi, dj insonni, poliziotti sensitivi e poliziotti maledetti: sono alcuni dei variopinti eroi a fumetti che, tra gli anni Ottanta e Novanta, affollavano le edicole italiane nel formato “16×21”, lo stesso dei fumetti di Sergio Bonelli editore, per replicarne il successo, tanto da essere etichettati come dei cloni di Dylan Dog & soci: i mitici – e a volte famigerati – Bonellidi.

Gordon Link, Lazarus Ledd, Demon Hunter, Balboa, Esp, Elton Cop, Bad Moon, Dagon, Dick Drago, Kerry Kross, Hammer, L’Insonne… Poi, nei decenni successivi, Samuel Sand, John Doe, Valter Buio, Cornelio, Doctor Morgue, Samuel Stern, Kalya… Parliamo di personaggi e testate molto diverse le une dalle altre per qualità fumettistica, successo di pubblico e fortuna critica, che hanno avuto comunque il merito di creare una propria filiera produttiva, diversa dalla “major” Bonelli, fornendo le prime occasioni professionali a generazioni di giovani autori del nostro fumetto. In questo incontro – occasione anche per presentare il prezioso saggio L’Era dei Bonellidi scritto da Gugliermino e Fasiolo per Bugs Comics – abbiamo ripercorso con gli autori dello studio e gli altri ospiti sul palco quel periodo speciale dell’industria fumettistica italiana con i protagonisti dell’epoca, il racconto delle storie, l’analisi dei personaggi e delle pubblicazioni. Siamo partiti da lontano per approdare ai giorni nostri con Samuel Stern e il ritrovarsi di una formula editoriale che, nonostante i cambiamenti nel mondo del fumetto ed i crescenti problemi della distribuzione via edicola, vanta ancora una sua vitalità espressiva.

