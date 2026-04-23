Dragonero torna a volare

Il ritorno dell’eroe , scritto da Luca Enoch e disegnato da Alessandro Bignamini, chiude il miniciclo Dragonero: Immemore, tirando le fila di un arco narrativo che ha reintrodotto l’Erondàr dopo la fase abominii e Mondo Oscuro.

L’albo si apre a Solian, con una sequenza leggera che vede Gmor vittima di uno scherzo “alato”, e la trama si ricollega al secondo numero del ciclo, Insurrezione, e in particolare al personaggio di Uxi, novizia scout che fornisce l’indizio decisivo per riaccendere la speranza e mettere Myrva e soci sulle tracce del fratello e amico perduto. Ma la figlia di Ian sente che per il ritorno dell’eroe serve ancora qualche prova da superare: suo padre infatti è sulla via di un covo di briganti, stupratori e assassini.

Enoch gioca su registri diversi che si accostano e fondono in modo proficuo: da un lato momenti comici o tragicomici – come il furto iniziale di Alanera o la sequenza degli identikit con alcuni disegnatori messi sotto pressione da Gmor – dall’altro il riaccendersi, ad esempio in Myrva e Sera, di una componente emotiva quasi incontenibile che attraversa tutto l’albo ed è tangibile anche per il lettore.

Bignamini lavora su un disegno ricco di dettagli: dai tatuaggi alle fibbie delle armature, dalle cipolle di uno stufato a una mappa dell’Erondar. Spiccano anche ambienti e paesaggi, come la vertiginosa Tectuetur ritratta in campo lungo a tavola 27 e poi con una splendida inquadratura dall’alto a tavola 31.

Giunto al capolinea, il capitolo transitorio Dragonero: Immemore si conferma ben orchestrato sul piano narrativo e coerente con l’obiettivo dichiarato da Luca Enoch e Stefano Vietti: presentare ai lettori un Erondàr rinnovato geopoliticamente e popolato da protagonisti storici affiancati da nuovi (come Elara e Alanera), per preparare il terreno a un nuovo corso della serie regolare. Un’operazione che riporta Dragonero verso la dimensione più classica delle avventure “da scout”, senza rinunciare al lavoro sui personaggi e alla solidità di una continuity (come dimostra la trama di Aura ripresa nello scorso numero), che è da sempre uno dei punti di forza della testata.

Abbiamo parlato di:

Dragonero #5 (#155) – Il ritorno dell’eroe

Luca Enoch, Alessandro Bignamini

Sergio Bonelli Editore, aprile 2026

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €

ISSN: 977228243000460155