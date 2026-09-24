Le novità SBE in libreria questa settimana

Comunicato stampa

torna in libreria dal 25 settembre 2026 con il secondo e ultimo capitolo, CADUTA.

Gli Elfi Neri hanno distrutto Vahlendart e disperso l’esercito nemico, uccidendo lo stesso Imperatore. La resistenza rimane nelle mani del coraggioso ma giovane Nahim… Per fortuna, ad aiutarlo ci sono l’astuto cancelliere Ausofer e, soprattutto, Ian Aranill. Forse le sorti della guerra si possono ancora capovolgere nello scontro finale fra i due schieramenti, che avverrà nella Piana dei Ciclopi.

Ideato da Luca Enoch e Stefano Vietti, CADUTA contiene gli episodi L’arte della guerra, Oltre le tempeste, Il giorno degli eroi e Ceneri di un Impero.

Autori dei disegni sono Luca Enoch, Fabio Babich, Gianluca Pagliarani, autore anche dell’illustrazione di copertina, Simone Paoloni e Giancarlo Olivares. Il volume è completato dall’introduzione Gli elfi: dal mito al fantasy di Giulia Sgarbezzini e della postfazione Il prezzo della vittoria di Manuel Enrico.

DRAGONERO – LA SAGA DELLE REGINE NERE LIBRO SECONCO. CADUTA

AA.VV.

Sergio Bonelli Editore, 2026

400 pagine, brossurato, bianco e nero – 17,00 €

ISBN: 9791256292417

Sempre il 25 settembre arriva nelle librerie TEMPESTA, il secondo capitolo della seconda stagione di SIMULACRI, la saga creata daSono passati decenni dai tragici eventi che li hanno separati. Duccio, Sebastiano e Lily si ritrovano a Venezia, avvolti da una nebbia innaturale e intossicati dal dolore che il loro incontro riporta in superficie. Ma mentre i tre cercano di fare i conti con un presente perseguitato dai traumi del passato, sull’isola di Poveglia si consuma un massacro. Vittima dopo vittima, un rito senza pietà sta plasmando un nuovo Simulacro. I pochi superstiti trovano rifugio tra i meandri labirintici del vecchio ospedale psichiatrico abbandonato, ma forse è già troppo tardi. L’orrore che si annida in loro non potrà rimanere sepolto per sempre.Il volume è completato da un racconto che ripercorre le vicende narrate dal fumetto, dal punto di vista di uno dei protagonisti. Prima di questa parte, sono presentati dei ricordi che i vari artisti che hanno partecipato alla realizzazione di Simulacri dedicano a uno dei due creatori della serie, Jacopo Camagni, prematuramente scomparso.

SIMULACRI STAGIONE DUE. TEMPESTA

Jacopo Camagni, Marco B. Bucci, Eleonora C. Caruso, David Ferracci, Samuel Spano, Valeria De Sanctis

Sergio Bonelli Editore, 2026

72 pagine, cartonato, colori – 21,00 €

ISBN: 9791256292448