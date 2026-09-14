Una collezione inedita per i 40 anni di Dylan Dog

DYLAN DOG COMPIE 40 ANNI: IN EDICOLA UNA COLLEZIONE INEDITA PER CELEBRARE L’INDAGATORE DELL’INCUBO

Per celebrare i 40 anni di Dylan Dog, La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, in collaborazione con TV Sorrisi e Canzoni, portano in edicola dal 18 settembre una nuova collana da collezione dedicata all’iconico personaggio creato da Tiziano Sclavi e pubblicato da Sergio Bonelli Editore. L’opera si compone di 41 volumi, uno per ciascun anno della sua storia editoriale, e raccoglie alcune delle avventure più amate dai lettori. Un viaggio attraverso quattro decenni di fumetto italiano che ripercorre l’evoluzione del celebre personaggio attraverso le storie che ne hanno segnato il successo.

Pensata per i lettori di lunga data, i collezionisti e per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a Dylan Dog, la raccolta si distingue per la qualità editoriale e il formato prestigioso. Ogni volume, cartonato, in grande formato e composto da 112 pagine, valorizza al meglio tavole, atmosfere e dettagli grafici. A completare ciascuna uscita, approfondimenti dedicati agli autori, al contesto editoriale e culturale dell’epoca, ai temi e alle curiosità che hanno contribuito a costruire il mito dell’Indagatore dell’Incubo. Le coste componibili formeranno inoltre una splendida illustrazione, rendendo l’intera opera perfetta per essere esposta nelle librerie di tutti gli appassionati.

Ad aprire la collana sarà L’alba dei morti viventi, accompagnato da un esclusivo metal poster che riproduce la copertina dello storico numero uno. Un omaggio alle origini della serie e un pezzo imperdibile per ogni collezionista di Dylan Dog. La raccolta, realizzata in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, sarà disponibile in edicola dal 18 settembre, con cadenza settimanale, al prezzo di 7,99 euro a volume, oltre al costo del quotidiano o della rivista. Il metal poster sarà incluso in omaggio con la prima uscita.

Dylan Dog. 40 anni di paura! sarà sostenuta da una campagna di comunicazione multicanale sui mezzi del Gruppo RCS, articolata tra stampa, digital, social e TV, amplificata inoltre dal coinvolgimento dei principali media del Gruppo Mondadori, con una presenza dedicata su TV Sorrisi e Canzoni e Focus.