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Un elegante racconto fra action e intimismo per Nathan Never

15 Settembre 2026
di
Alberto Ostini e Rosario Raho confezionano “Il nemico dentro”, storia profonda di salvataggi e amori perduti.
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NN423 copDopo Il sorriso degli dei, Nathan Never torna a proporre una storia intima e profonda, Il nemico dentro, scritta da Alberto Ostini e disegnata da Rosario Raho.
Lo sceneggiatore apre con un incipit che cattura subito l’attenzione: un flashforward spiazzante seguito dal ritorno a quattro giorni prima, quando Nathan accetta con diffidenza un caso anomalo. La trama che si sviluppa presenta una base sci-fi cyberpunk ed è costruita intorno a diverse linee narrative interconnesse che tengono alto il ritmo, anche quando l’azione non è protagonista.
La storia mescola tanti temi e si presta a più livelli di lettura: dall’attivismo politico contro le lobby delle armi, oppure uno sguardo critico verso la società dello show business, pass ando per un amore che riemerge dal passato.
Ostini gestisce i pensieri dei personaggi con didascalie coinvolgenti – utili non solo a caratterizzare ma a introdurre riflessioni più generali – elemento chiave che rende riduttivo circoscrivere Il nemico dentro all’ambito della fantascienza cyberpunk: l’albo, slegato dalla continuity, utilizza l’action come sipario per un racconto di vecchi sognatori in cerca di sé stessi, perché nascosti dietro quello che Schopenhauer (non a caso citato dall’autore) definì “il velo di Maya”. Il racconto è pertanto capace di recuperare una componente introspettiva e filosofica che ha spesso distinto Nathan Never, senza rinunciare all’intrattenimento.

Raho usa un segno morbido e coinvolgente, molto attento alle posture, alle mimiche e alle espressioni dei protagonisti, che esaltano primi e primissimi piani e campi medi. Il disegnatore non trascura però gli ambienti, anche quando compaiono in brevi sequenze: è il caso dello stacco su Nuova Taipei nel campo lunghissimo di tavola 16. Il disegnatore, oltre a vari elementi fantascientifici come robot di varia natura, armature potenziate e dispositivi di sicurezza, è fra l’altro chiamato a interpretare anche un Goya, con tanto di analisi del dipinto e lettura dell’immagine. La griglia è varia, con alcune tavole al vivo e soluzioni grafiche differenti, come gli inserti a matita e in scala di grigio che, con un segno essenziale e gradevole, distinguono alcuni ricordi.

Abbiamo parlato di:
Nathan Never #423 – Il nemico dentro
Alberto Ostini, Rosario Raho
Sergio Bonelli Editore, agosto 2026
96 pagine, brossurato, colori – 5,80 €
ISSN: 977112157300160423

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Giovanni Dacò

Giovanni Dacò

Da molti anni legge fumetti. Per pagarseli ha fatto anche il giornalista, il giardiniere, l’addetto stampa, il muratore, il direttore di riviste, l’agricoltore, lo scrittore.

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