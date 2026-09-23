Daredevil: Born Again – Vincent D’Onofrio commenta la fine della serie

A un paio di giorni dalla rivelazione che la terza stagione di Daredevil: Born Again sarà anche l’ultima per la serie sul diavolo di Hell’s Kitchen, l’attore Vincent d’Onofrio, interprete del personaggio di Wilson Fisk/Kingpin, ha postato sui social media un suo commento in merito.
Abbiamo così tanto apprezzato portarvi questo show. Siete rimasti con noi e mi piace pensare che anche noi siamo rimasti con voi. Abbiamo la stagione finale in arrivo per voi l’anno prossimo con alcune cose davvero fantastiche. Tanto amore a tutti coloro che ci hanno sostenuto. Amo il personaggio di Fisk. Lo amerò sempre. Verso un’altra parte del mondo.
L’attore è il primo membro del cast a commentare la chiusura dello show, mentre non è arrivata ancora alcuna dichiarazione ufficiale da parte dei Marvel Studios.