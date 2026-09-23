Daredevil: Born Again – Vincent D’Onofrio commenta la fine della serie

23 Settembre 2026
di
L'interprete di Kingpin è il primo membro del cast a commentare la prossima fine dello show.
Donofrio kingpin

A un paio di giorni dalla rivelazione che la terza stagione di Daredevil: Born Again sarà anche l’ultima per la serie sul diavolo di Hell’s Kitchen, l’attore Vincent d’Onofrio, interprete del personaggio di Wilson Fisk/Kingpin, ha postato sui social media un suo commento in merito.

Abbiamo così tanto apprezzato portarvi questo show. Siete rimasti con noi e mi piace pensare che anche noi siamo rimasti con voi. Abbiamo la stagione finale in arrivo per voi l’anno prossimo con alcune cose davvero fantastiche. Tanto amore a tutti coloro che ci hanno sostenuto. Amo il personaggio di Fisk. Lo amerò sempre. Verso un’altra parte del mondo. 

L’attore è il primo membro del cast a commentare la chiusura dello show, mentre non è arrivata ancora alcuna dichiarazione ufficiale da parte dei Marvel Studios.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta aggiornato

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli