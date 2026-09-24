È morto il disegnatore della Marvel Joshua Cassara

Il 22 settembre 2026 è morto Joshua Cassara, disegnatore della Marvel Comics noto soprattutto per i suoi lavori sulle testate mutanti della Casa delle Idee.

L’annuncio è stato dato il giorno successivo alla scomparsa dalla moglie dell’artista, Martha, tramite un post pubblicato sui profili social del marito. Cassara aveva 46 anni ed è morto in seguito a delle complicazioni cardiache.

Cassara aveva iniziato la propria carriera professionale nel mondo dei fumetti su alcune serie della Titan Comics, tra cui The Troop, Mycroft Holmes, Doctor Who e Dark Souls. Successivamente era entrato alla Marvel, collaborando a serie quali Falcon, Sentry, Secret Empire e Venom.

Nel 2020, la Marvel lo aveva inserito nel gruppo dei suoi Stormbreakers di quell’annata, la nuova generazione di talenti che lavorano in esclusiva per la Casa delle Idee.

Cassara si era legato in modo particolare alla famiglia di titoli degli X-Men durante l’era Krakoana di Jonathan Hickman, divenendone uno degli artisti di punta ricoprendo il ruolo di disegnatore principale sulla X-Force scritta da Benjamin Percy e contribuendo in seguito a X Lives of Wolverine e alla serie X-Men. L’ultimo suo lavoro per la Marvek era stata ka serie Deadpool/Wolverine del 2025, sempre insieme a Percy.

Proprio lo sceneggiatore ha postato sul proprio profilo Facebook un lungo e accorato ricordo dell’artista, con il quale aveva stretto un rapporto di amicizia che andava oltre quello puramente professionale.