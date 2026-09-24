Dynamic Duo: nuova data di uscita per il film animazione DC Studios

24 Settembre 2026
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Piccolo spostamento per la pellicola di animazione DC Studios.
Dynamicduo

Warner Bros. ha annunciato una nuova data di uscita per Dynamic Duo, il film di animazione DC Studios/Warner Bros. Pictures Animation che segue i primi giorni di Dick Grayson e Jason Todd.

La pellicola, inizialmente prevista per una uscita nelle sale il 30 giugno 2028, è ora fissato al 22 settembre dello stesso anno.

La decisione di questo spostamento è da ascrivere al fatto che la divisione distribuzione della Warner Bros. ritiene questa collocazione ideale per un film d’animazione nel periodo del “ritorno a scuola”, capace di attrarre non solo il pubblico scolastico (dagli asili alle superiori), ma anche adolescenti e universitari. Il film avrebbe il potenziale per conquistare lo stesso tipo di pubblico di Spider-Verse.

La pellicola è diretta da Arthur Mintz e per la sua realizzazione sarà utilizzata Momo animation, un incrocio tra animazione in CGI, elementi in stop-motion e performance live-action in tempo reale.

Nel frattempo, TheWrap ha confermato che l’attore Mason Thames è entrato nel cast, dove doppierà il personaggio di Dick Grayson. Altri ingressi sono quelli di Logan Kim, che presterà la sua voce a Jason Todd, il secondo Robin, Lee Pace e Steve Buscemi. Questi ultimi saranno rispettivamente Cappuccio Rosso I e II.

Non è chiaro al momento se Thames e Kim riprenderanno i loro ruoli in versione live-action nel DC Universe, o se il progetto animato sia qualcosa a parte rispetto al resto della continuity.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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