Dynamic Duo: nuova data di uscita per il film animazione DC Studios

Warner Bros. ha annunciato una nuova data di uscita per Dynamic Duo, il film di animazione DC Studios/Warner Bros. Pictures Animation che segue i primi giorni di Dick Grayson e Jason Todd.

La pellicola, inizialmente prevista per una uscita nelle sale il 30 giugno 2028, è ora fissato al 22 settembre dello stesso anno.

La decisione di questo spostamento è da ascrivere al fatto che la divisione distribuzione della Warner Bros. ritiene questa collocazione ideale per un film d’animazione nel periodo del “ritorno a scuola”, capace di attrarre non solo il pubblico scolastico (dagli asili alle superiori), ma anche adolescenti e universitari. Il film avrebbe il potenziale per conquistare lo stesso tipo di pubblico di Spider-Verse.

La pellicola è diretta da Arthur Mintz e per la sua realizzazione sarà utilizzata Momo animation, un incrocio tra animazione in CGI, elementi in stop-motion e performance live-action in tempo reale.

Nel frattempo, TheWrap ha confermato che l’attore Mason Thames è entrato nel cast, dove doppierà il personaggio di Dick Grayson. Altri ingressi sono quelli di Logan Kim, che presterà la sua voce a Jason Todd, il secondo Robin, Lee Pace e Steve Buscemi. Questi ultimi saranno rispettivamente Cappuccio Rosso I e II.

Non è chiaro al momento se Thames e Kim riprenderanno i loro ruoli in versione live-action nel DC Universe, o se il progetto animato sia qualcosa a parte rispetto al resto della continuity.