Bao publishing presenta: Charity e Sylvia

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare Charity e Sylvia il nuovo graphic novel della pluripremiata autrice americana Tillie Walden (1996), una delle voci più rappresentative della Gen Z.Una grande storia d’amore che parla di avversità e della forza d’animo necessaria per combatterle.

Charity parte dal Massachusetts e raggiunge il Vermont, dove incontra la famiglia di Sylvia. Tra le due donne nasce subito un’intesa profonda e speciale, per la quale la società di allora non è pronta.

Vanno a vivere insieme, facendo le sarte e cercando solo il diritto di esistere indisturbate. Più facile a dirsi che a farsi, in una nazione in tumulto, in una società tradizionalista in cui anche i frequenti lutti in famiglia si accolgono come ineluttabili manifestazioni della volontà divina.

Eppure Charity e Sylvia resteranno insieme per tutta la loro lunga vita, con uno spirito di abnegazione, di sostegno reciproco, di amore assoluto che commuove e ci viene restituito dalla voce narrante con una purezza rarissima e sconvolgente nella sua efficacia.

L’autrice è stata già annunciata tra i primi ospiti della prossima edizione di Lucca Comics & Games, con una mostra personale dedicata, dal titolo “Tillie Walden: Time Capsule”.

Tillie Walden

Charity & Sylvia

Numero pagine: 264, colore, formato 19x 25 cm, cartonato

Prezzo: 27 euro

Uscita: settembre 2026

ISBN: 9791256212705

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L’AUTRICE

Tillie Walden è una fumettista e illustratrice statunitense, nata nel 1996 e originaria di Austin, in Texas. Si è diplomata nel 2016 al Center for Cartoon Studies del Vermont, dove oggi insegna. Ha esordito giovanissima con The End of Summer (2015), vincitore di un Ignatz Award, seguito da I Love This Part (2015), candidato agli Eisner Awards come miglior numero unico, e A City Inside (2016). Nel 2018 ha vinto il suo primo Eisner Award con il memoir autobiografico Spinning, pubblicato in Italia da Oscar Ink con il titolo Trottole. Nello stesso anno Su un raggio di sole, pubblicato in Italia da BAO Publishing, si è aggiudicato il Los Angeles Times Book Prize. Sempre per la Casa Editrice milanese escono nel 2020 Mi stai ascoltando? (vincitore di un altro Eisner Award) e nel 2022 La solitudine dello spazio. Tra il 2022 e il 2025 ha scritto e disegnato la trilogia di Clementine, ambientata nell’universo di The Walking Dead. Ha inoltre illustrato Junior High e Crush, scritti dal duo musicale Tegan and Sara. Nel 2023 è stata nominata quinta Cartoonist Laureate del Vermont, la più giovane a ricevere l’incarico.