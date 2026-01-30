Le novità SBE in libreria questa settimana

Comunicato stampa

Le novità librarie di Sergio Bonelli Editore, disponibili nelle librerie e fumetterie dal 30 gennaio 2026, sono due volumi dedicati rispettivamente a Martin Mystére e a Dragonero.

LE AVVENTURE A STRISCIA DI MARTIN MYSTÈRE è un volume nel tipico formato americano a mezza pagina orizzontale, cioè quello delle raccolte delle syndicate comic strips.

Tra il 1988 e il 1994 varie testate giornalistiche italiane pubblicarono sei racconti di Martin Mystére scritti da Alfredo Castelli (1947-2024), realizzati o rielaborati appositamente per l’uscita a puntate quotidiane o settimanali.

Questo volume che le raccoglie è una nuova edizione del precedente andato esaurito e presenta un contenuto inedito: la storia a colori in cui, nel 1978, nacque il prototipo del Detective dell’impossibile, Allan Quatermain.

Tale avventura, Destinazione Messico, illustrata da Fabio Busticchi, viene qui riproposta con una nuova colorazione e un nuovo lettering di Marina Sanfelice.

La copertina del volume è stata realizzata da Alfredo Castelli e Fabio Salvitto da disegni di Giancarlo Alessandrini, mentre le tavole a fumetti delle storie interne sono realizzate dallo stesso Alessandrini, da Giovanni Freghieri, Lucio Filippucci e Franco Devescovi.

Ogni storia è preceduta da una introduzione critica e iconografica che la inquadra nel contesto originario della prima pubblicazione e ne approfondisce il soggetto.

Le avventure a striscia di Martin Mystére

di Alfredo Castelli e AA.VV.

Sergio Bonelli Editore, 2026

272 pagine, cartonato, bianco e nero e colori – 34,00 €

ISBN: 9791256291151

Ascesa è il primo volume della saga delle regine nere che porta in libreria uno degli archi narrativi più significativi della serie Dragonero. Gli episodi raccolti sono Le regine nere, Prigioniero!, L’ra più buia e Il paese del non ritorno, originariamente pubblicati in Dragonero #56-59 (gennaio-aprile 2018).

Scritte da Luca Enoch e Stefano Vietti, le storie sono illustrate da Giancarlo Olivares, Giuseppe De Luca, Francesco Rizzato e Antonella Platano. La copertina del volume è di Gianluca Pagliarani, la premessa è di Manuel Enrico e l’introduzione del curatore editoriale del personaggio Luca Barbieri.

Dragonero – La saga delle regine nere libro primo – Ascesa

AA.VV.

Sergio Bonelli Editore, 2026

400 pagine, brossurato, bianco e nero – € 17,00

ISBN: 9791256291700