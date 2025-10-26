Le novità In Your Face Comix per Lucca Comics 2025

Comunicato stampa
In Your Face Comix sarà presente con un ricco programma di novità, anteprime e incontri al loro Stand 221 in Padiglione Napoleone.
Molte le opere presenti in anteprima:• Solo un uomo di Jun Hayami
- Kwaidan di Hideshi Hino
- Penguin Gohan di Shigesato Itoi e Teruhiko Yumura
- Nekojiru Udon Vol. 2 di Nekojiru
- Chiaro di Luna di Kazuichi Hanawa
- Harsh Comics 90’s di Officina Infernale
- Mr. Loop Marmor Lunensis – AA.VV.
- Born Dead di Dast
- Jackpot di Nicola Stradiotto
- Welcome to Ratland di Stefano Zattera e Officina Infernale
- Hiu 1993-2000 – AA.VV.
Inoltre le ultime uscite della collana Lucky 13:
- Ultrahell di Bjorn Giordano e Alberto Lavoradori
- Lonely Planet di Rolando Cicatelli
- Neve a ottobre di Danilo Manzi
- 13 Necrologi stupidi di Hurricane