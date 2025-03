Le novità Gaijin in uscita a marzo 2025

Comunicato stampa

Mercoledì 26 marzo 2025 arrivano in libreria tre nuovi volumi Gaijin, la collana di ReNoir Comics dedicata a manhwa ed euromanga. Si tratta della conclusione di Cos’è che non va con la segretaria Kim e del secondo volume di Get Schooled. Fa poi il suo esordio Annarasumanara, una storia in tre volumi in cui la realtà quotidiana coreana è colorata dalla magia, e da cui è stata tratta la serie Netflix The sound of magic.

Annarasumanara #1 (di 3)

di Il-Kwon Ha

Nella scuola si vocifera di un luna park abbandonato e di un mago che vivrebbe lì e che avrebbe il potere di far sparire le persone una volta per tutte. La vita di Yun Ai, una ragazza che a fatica riesce a sfamare se stessa e sua sorella, cambia completamente quando scopre che la leggenda è reale. Il manhwa da cui è tratta la serie The Sound of Magic su Netflix.

Traduzione di Irene Lustrissimi

344 pagine, brossurato con alette, colori – 16,90 €

ISBN 9791256040353

Cos’è che non va con la segretaria Kim? #6 (di 6)

di Jeong Gyeong Yun e Kim Myeongmi

Dopo aver finalmente fatto i conti con il loro passato, Yungjoon e Miso sono pronti ad affrontare il futuro come coppia sposata. Ma un ultimo ostacolo si frappone tra loro e la felicità: l’incontro con i suoceri! Un webtoon coreano da 200 milioni di visualizzazioni, da cui è stato tratto una serie K-drama di enorme successo.

Traduzione di Irene Lustrissimi

264 pagine, brossurato con alette, colori – 14,90 €

ISBN 9791256040285

Get Schooled #2 (di 6)

di Garam Han e Yongtaek Chae

In una Corea in cui è diventato impossibile garantire l’ordine negli istituti scolastici, il governo crea un corpo di educatori con permessi speciali per risolvere la situazione. Hwa-Jin Na è il primo di loro, un insegnante specializzato nella lotta al bullismo… anche con metodi poco ortodossi.

Traduzione di Marianna Boccia

304 pagine, brossurato con alette, colori – 14,90 €

ISBN 9791256040322