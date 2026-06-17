Oh! Dangun, la nuova serie manhwa di Gaijin

Comunicato stampa

Un mito coreano racconta di un’orsa e di una tigre che vivevano in una grotta, pregando il divino re Hwanung di diventare umane. Lui ascoltò le loro preghiere e le mise alla prova, ordinando loro di rimanere nella grotta per cento giorni, nutrendosi solo di aglio e artemisia. La tigre cedette e uscì in anticipo; l’orsa fu invece premiata e trasformata in una donna, Ungnyeo, che diede alla luce Dangun, capostipite della dinastia regnante coreana.

E se nella grotta, in realtà, con loro due ci fossero stati altri animali?

Da millenni lo spirito della volpe, che non ha superato la prova divina, cerca vendetta sugli odiati umani e sulla stirpe di esorcisti che l’hanno sconfitto in passato. La sua maledizione è ora sulla loro ultima discendente, una studentessa di nome Narae. Salvata dalla morte da un ragazzo misterioso, nel giorno del suo diciassettesimo compleanno, la ragazza prende coscienza del mondo parallelo che la circonda e incontra una famiglia di animali-umani piuttosto sorprendente… È solo l’inizio di una carriera da cacciatrice di mostri, per proteggere l’umanità dalle forze occulte che la minacciano.

Oh! Dangun è una serie che unisce umorismo, azione e folklore coreano. Un webtoon che Gaijin porta in Italia in forma cartacea, disponibile dal 17 giugno 2026 nelle fumetterie e negli store on line.

Oh! Dangun 1

Lee Gyuntak, Noh Mi Young

Traduzione di Isabella Donato

ReNoir Comics/Gaijin, 2026

176 pagine, brossurato, colori – 9,90 €

ISBN 9791256040933

Sempre dal 17 giugno 2026 saranno in distribuzione anche Existence 3, penultimo capitolo della saga incentrata su un essere eterno che scopre cosa voglia dire essere umani, e A Heartfelt Andante 2, che porta avanti le ricerche di Da-ul su chi fosse davvero il pianista il cui cuore gli ha salvato la vita e perché la bella Yeonjo lo amasse tanto.

Existence #3

di Kwang Jin e KimKyungJun

Nuovi alleati ma un solo unico scopo: la vendetta. Lee Ja-in è in fuga dall’esercito per salvare l’amica Ah Ri-Su. Dopo averla convinta a non togliersi la vita per salvare l’umanità dalla minaccia del parassita, i due scappano insieme e finiscono su una remota isola della Corea del Nord. Lee Ja-in e Steer hanno fatto un patto, ma per quanto reggerà? Sull’isola arriva una strana bambina, Ok-ja, una spietata spia della Corea del Nord. Dopo una feroce lotta, la bambina capisce che i due compagni non sono spie del Sud ma fuggitivi, proprio come lei. La calma viene infranta dagli attacchi che gli eserciti di vari paesi lanciano sull’isola, tutti resi vani dai poteri di Lee Ja-in. Eppure, Lee Ja-in ha qualcosa che non va…

Traduzione di Gloria Romano

416 pagine, brossurato, colori – 19,90 €

ISBN: 9791256040568

A Heartfelt Andante #2

di Na Yoonhee

In cambio della partitura dell’ultimo lavoro di Seong Yuwon, Yeonjo accetta di dare lezioni di pianoforte a Da-ul. Il ragazzo prova un forte senso di colpa per aver mentito alla donna e per non averle detto di essersi salvato la vita proprio grazie al cuore di Yuwon. E proprio Da-ul, un poco alla volta, si rende conto di provare qualcosa per Yeonjo. Ma quel sentimento che cresce in lui, a chi appartiene davvero?

Traduzione di Irene Lustrissimi

288 pagine, brossurato, colori – 16,90 €

ISBN: 9791256040742