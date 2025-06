Le novità Gaijin in libreria

Comunicato stampa

Mercoledì 30 aprile 205 ha esordito in libreria una nuova serie targata Gaijin: Existence, di KimKyungJun (autore di Iteawon Class) e Kwang jin, manhwa d’azione e dalle premesse fantastiche, che indaga la percezione del mondo ponendosi quesiti sulla moralità e sulle interconnessioni tra tutti gli esseri viventi.

Lee Ja-In è l’ultima reincarnazione di un essere che ha attraversato tutta la storia della Terra, rinascendo ogni volta nel corpo di un diverso animale. Nei millenni ha imparato a odiare gli unici esseri a non avere rispetto per gli altri, gli umani. Stavolta è rinato come uno di loro. Non solo: ha i poteri di tutte le creature che è stato in passato e ha capito qual è lo scopo della sua esistenza: spazzare via l’umanità. Ma questa condizione straordinaria, l’amore di sua madre e un’amnesia gli fanno riconsiderare le sue convinzioni sugli esseri umani…

Sempre dal 30 aprile sono disponibili anche An hour of romance #2, secondo volume della commedia romantica firmata da Kim Myeongmi, autrice di Cos’è che non va con la segretaria Kim?. E The Horizon #3, la conclusione del viaggio del ragazzo e della ragazza verso l’orizzonte irraggiungibile di un mondo distrutto.

Existence #1 (di 4)

di KimKyungJun e Kwang jin

Un tempo è stato una formica. Poi un dinosauro, un pesce, un elefante… Un essere potentissimo da milioni di anni si reincarna in forme di vita sempre differenti. E adesso, che per la prima volta ha un nome e forma umana, Lee Ja-in somma in sé tutti i poteri delle creature che è stato in passato e ha capito qual è lo scopo della sua esistenza: spazzare via l’umanità.

Traduzione di Gloria Romano

360 pagine, brossurato con alette, colori – 16,90 €

ISBN: 9791256040346

An hour of romance #2

di Kim Myeongmi

Jooahn è un’ambiziosa stacanovista che gestisce il suo team con il pugno di ferro. Quando Dojin, un goffo fusto dal cuore puro, le si presenta davanti, è tutt’altro che amore a prima vista. Tuttavia, le vite di questo improbabile duo stanno per essere sconvolte dopo un viaggio di lavoro: in un tempio, un monaco li lega insieme con un incantesimo. Ora devono scambiarsi i corpi per un’ora al giorno!

I due dovranno collaborare per salvare la loro reputazione…

Traduzione di Giulia Bazzurro

240 pagine, brossurato con alette, colori – 14,90 €

ISBN: 9791256040315