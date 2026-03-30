Le novità di If Edizioni e Toshokan di aprile 2026

Comunicato stampa
If Edizioni e Toshokan pubblicheranno nel mese di aprile 2026 i seguenti volumi, disponibili in libreria e fumetteria.
If Edizioni
William Adams, samurai
di Mathieu Mariolle e Nicola Genzianella
Nel XVII secolo, il marinaio inglese William Adams naufraga in Giappone, dove scopre un Paese diviso dalla guerra civile tra il generale Tokugawa e i quattro reggenti per il titolo di shōgun. Questa è la storia del naufrago destinato a diventare il primo samurai occidentale, che ha anche ispirato il personaggio della popolare serie tv Shōgun.
128 pagine, brossurato, bianco e nero – 19,90 €
ISBN: 9788852403576
Io sono un Benandante
di Adriano Fruch
Un giovane cresciuto in una grande città scopre di essere stato scelto dal Piccolo Popolo per una missione segreta: difendere la natura e chi la abita contro le minacce del mondo.
Il volume raccoglie al proprio interno i due episodi dell’opera originale.
128 pagine, cartonato, colori – 29,90 €
ISBN: 9788852403361
Toshokan
Cosa ne pensi di me? – Storie dal gusto delicato
di Keiko Nishi
Una ragazza, insoddisfatta della vita scopre per caso un buco nel muro che collega il suo appartamento a quello dell’enigmatico vicino.
Due studenti universitari sono legati da un sentimento a tratti crudele, ma non per questo meno vero.
Un giovane scienziato, inseguendo la bellezza, finisce per scontrarsi con l’orrore.
Un traghettatore di epoca Edo si imbatte in una donna affascinante e misteriosa…
Storie dolceamare, romantiche o malinconiche, ma sempre
lucide e piene di umanità.
264 pagine, brossurato con sovraccoperta, bianco e nero – 9,90 €
ISBN: 9788852403552
Un incontro casuale #3
di Fumiya Hayashi
La convivenza di Arita e Takeda, ex compagni di liceo ritrovatisi per caso, è ormai un dato di fatto. I due non sono solo amici, ma neanche una coppia: semplicemente, sono felici quando stanno insieme. Una situazione insolita, che i protagonisti imparano pian piano a gestire ascoltando la propria interiorità. Ma che cosa vede di loro il mondo esterno? E in che modo le reazioni, la curiosità e la perplessità di amici, colleghi e conoscenti si riflettono sul loro rapporto?
200 pagine, brossurato con sovraccoperta, bianco e nero – 9,90 €
ISBN: 9788852403514
Il diario della strega #2
di Maka Mochida
Shizuna è una mite impiegata, ma soprattutto è una strega! Timida e un po’ impacciata, cerca di aiutare tutti con i suoi poteri, ma molti finiscono per approfittare della sua generosità, a partire da un suo ex che si ripropone insistentemente. Misono, un collega di Shizuma, vorrebbe proteggerla
e con gentilezza la sprona ad avere più fiducia in sé stessa. Sinché non si
accorge che i sentimenti che prova per lei, iniziano a essere qualcosa di più di una semplice amicizia.
Con la magia le stelle sembrano danzare… proprio come quando si è innamorati.
160 pagine, brossurato con sovraccoperta, bianco e nero – 8,90 €
ISBN: 9788852403538
Vino di zucca #16 (di 18)
di Mitsuru Miura
L’amore è cieco, recita un vecchio detto. O forse ci vede meglio di noi, nel senso che riesce a percepire cose che noi non vediamo. Sarebbe altrimenti inspiegabile perché Natsumi Asaoka, soprannominata Elle, si sia invaghita del coetaneo Shunsuke Aoba. La coppia sembra male assortita, non solo a causa del pessimo carattere di Shunsuke, ma anche perché quest’ultimo
è un piccoletto, mentre Elle è una ragazza alta e formosa. Però gli opposti si attraggono…
200 pagine, brossurato con sovraccoperta, bianco e nero – 8,90 €
ISBN: 9788852403491