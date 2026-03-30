Le novità di If Edizioni e Toshokan di aprile 2026

Comunicato stampa

If Edizioni e Toshokan pubblicheranno nel mese di aprile 2026 i seguenti volumi, disponibili in libreria e fumetteria.

If Edizioni

William Adams, samurai

di Mathieu Mariolle e Nicola Genzianella

Nel XVII secolo, il marinaio inglese William Adams naufraga in Giappone, dove scopre un Paese diviso dalla guerra civile tra il generale Tokugawa e i quattro reggenti per il titolo di shōgun. Questa è la storia del naufrago destinato a diventare il primo samurai occidentale, che ha anche ispirato il personaggio della popolare serie tv Shōgun.

128 pagine, brossurato, bianco e nero – 19,90 €

ISBN: 9788852403576

Io sono un Benandante

di Adriano Fruch

Un giovane cresciuto in una grande città scopre di essere stato scelto dal Piccolo Popolo per una missione segreta: difendere la natura e chi la abita contro le minacce del mondo.

Il volume raccoglie al proprio interno i due episodi dell’opera originale.

128 pagine, cartonato, colori – 29,90 €

ISBN: 9788852403361

Toshokan

Cosa ne pensi di me? – Storie dal gusto delicato

di Keiko Nishi

Una ragazza, insoddisfatta della vita scopre per caso un buco nel muro che collega il suo appartamento a quello dell’enigmatico vicino.

Due studenti universitari sono legati da un sentimento a tratti crudele, ma non per questo meno vero.

Un giovane scienziato, inseguendo la bellezza, finisce per scontrarsi con l’orrore.

Un traghettatore di epoca Edo si imbatte in una donna affascinante e misteriosa…

Storie dolceamare, romantiche o malinconiche, ma sempre

lucide e piene di umanità.

264 pagine, brossurato con sovraccoperta, bianco e nero – 9,90 €

ISBN: 9788852403552

Un incontro casuale #3

di Fumiya Hayashi

La convivenza di Arita e Takeda, ex compagni di liceo ritrovatisi per caso, è ormai un dato di fatto. I due non sono solo amici, ma neanche una coppia: semplicemente, sono felici quando stanno insieme. Una situazione insolita, che i protagonisti imparano pian piano a gestire ascoltando la propria interiorità. Ma che cosa vede di loro il mondo esterno? E in che modo le reazioni, la curiosità e la perplessità di amici, colleghi e conoscenti si riflettono sul loro rapporto?

200 pagine, brossurato con sovraccoperta, bianco e nero – 9,90 €

ISBN: 9788852403514

Il diario della strega #2

di Maka Mochida

Shizuna è una mite impiegata, ma soprattutto è una strega! Timida e un po’ impacciata, cerca di aiutare tutti con i suoi poteri, ma molti finiscono per approfittare della sua generosità, a partire da un suo ex che si ripropone insistentemente. Misono, un collega di Shizuma, vorrebbe proteggerla

e con gentilezza la sprona ad avere più fiducia in sé stessa. Sinché non si

accorge che i sentimenti che prova per lei, iniziano a essere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Con la magia le stelle sembrano danzare… proprio come quando si è innamorati.

160 pagine, brossurato con sovraccoperta, bianco e nero – 8,90 €

ISBN: 9788852403538

Vino di zucca #16 (di 18)

di Mitsuru Miura

L’amore è cieco, recita un vecchio detto. O forse ci vede meglio di noi, nel senso che riesce a percepire cose che noi non vediamo. Sarebbe altrimenti inspiegabile perché Natsumi Asaoka, soprannominata Elle, si sia invaghita del coetaneo Shunsuke Aoba. La coppia sembra male assortita, non solo a causa del pessimo carattere di Shunsuke, ma anche perché quest’ultimo

è un piccoletto, mentre Elle è una ragazza alta e formosa. Però gli opposti si attraggono…

200 pagine, brossurato con sovraccoperta, bianco e nero – 8,90 €

ISBN: 9788852403491