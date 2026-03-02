Le novità di marzo 2026 di If Edizioni e Toshokan

Comunicato stampa

A marzo 2026 If Edizioni porta in edicola le seguenti novità.

Oltretomba Poker – Mostro nostrum

Il volume propone quattro storie horror: La città dei mostri, Il segreto del labirinto, Cuore di cane e Hydrophobie. Completano i contenuti alcuni redazionali che contestualizzano i fumetti raccolti.

512 pagine, brossurato, bianco e nero – 9,90 €

ISSN: 977303501200360008

I grandi enigmi di Martin Mystère Detective dell’Impossibile #35

L’albo contiene due avventure del personaggio di Alfredo Castelli. Nella prima, Martin Mystère viene a conoscenza di un piano ideato dagli Uomini in Nero per scatenare la terza guerra mondiale. Nella seconda storia, uno scienziato del MIT di Boston, in collaborazione con il protagonista, sviluppa una macchina dalle grandi potenzialità: la fotocopiatrice tridimensionale. Ma qualcuno utilizza l’apparecchiatura per riprodurre un oggetto misterioso…

208 pagine, brossurato, bianco e nero – 8,50 €

ISSN: 977297483800260035

Queste invece le novità di Toshokan disponibili in fumetteria dal 18 marzo 2026.

Il miglior amico della sposa

di Mako Okahata

Nel giorno del suo matrimonio Chisato Wakamatsu, la sposa, ripensa all’indecifrabile rapporto che, nel corso degli anni, l’ha legata al suo migliore amico Tecchan. Anche questi, presente fra gli invitati, ripercorre i momenti più significativi della loro giovinezza, e lo stesso fa Natsume, un’amica di entrambi. I ricordi dei tre protagonisti si intrecciano fra loro, rivelando una storia ricca di connessioni e di emozioni.

200 pagine, brossurato con sovraccoperta, bianco e nero – 8,90 €

ISBN: 9788852403347

Sfoglia qui la preview

Great Trailers vol. 3

di Akira Miyagawa

Tra le rovine della prefettura di Osaka, in quello che un tempo era il Giappone, un manipolo di umani cerca di ricostruire il Paese recuperando materiali tecnologici scampati al grande disastro. Vi sono scienziati, medici, ingegneri e Naoki, un mutaforma geneticamente modificato. Qui viene accolta Hinako, una giovane considerata la speranza del genere umano, braccata da robot marziani e da un’organizzazione continentale assetata di tecnologia che si muove su enormi vermi meccanici.

Akira Miyagawa è nato nel 1971, a Osaka, ed è una stella emergente del mondo dei manga. Tra i suoi lavori precedenti vi sono il fantascientifico 018, del 2010, e Appleseed XIII, miniserie del 2011 ambientata nell’universo fantascientifico creato da Masamune Shirow. Miyagawa realizza soprattutto manga del filone “distruttivo”, serie di ambientazione futuristica e/o apocalittica. È molto apprezzato per la sua abilità nel disegnare avveniristici mezzi meccanici e movimentate scene d’azione.

168 pagine, brossurato con sovraccoperta, bianco e nero – 8,90 €

ISBN: 9788852403156

Randagi – Vita da gatti vol. 2 (di 3)

di Den Ishide

Una descrizione realistica della vita dei gatti randagi, che ne mostra gli aspetti piacevoli, come l’estrema libertà, così come quelli più duri e crudeli. Sopravvivere per la strada, con la necessità di procurarsi cibo e un rifugio sicuro, non è affatto facile. Una visione disincantata, dal punto di vista degli stessi felini, che non nasconde liti, paure, tragedie, rivelando un quotidiano

che, per quanto anarchico, ha proprie regole e gerarchie.

Nata nel 1976, Den Ishide è molto attiva nel mondo delle dojinshi, pubblicazioni di fumetti autoprodotte, e in rete, dove spesso pubblica i suoi manga. Le sue opere, del tutto originali, sono caratterizzate da uno sguardo lucido, un umorismo pungente e una grande sensibilità. Randagi – Vita da gatti (in originale Watashi toiu Neko) è una serie apparsa sul suo blog tra il 2007 e il 2019, e solo in seguito raccolta in volumi. Altri suoi manga si concentrano sui felini e sul loro rapporto con gli umani, come Neko Koibito (Amante felino, 2 volumi, 2018) e Pokke’s Travel Preparation (Preparazione al viaggio di Pokke), pubblicato nel 2022 dopo essere apparso su X e incentrato sugli ultimi giorni di un micio domestico.

Realizza anche oggettistica e partecipa a mostre con stampe e illustrazioni sempre dedicate ai gatti.

160 pagine, brossurato con sovraccoperta, bianco e nero – 8,90 €

ISBN: 9788852403170