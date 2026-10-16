Le novità Coconino in libreria

Comunicato stampa

Da venerdì 16 ottobre 2026 arrivano in libreria due novità Coconino Press, che saranno entrambe disponibili in anteprima a Lucca Comics 2026.



di Marco Galli

Udo De Vrees è un alchimista e un amante delle speculazioni, apprezzato e riverito da tutte le corti europee del ’700. Con la sua eccentrica nipote che custodisce un inconfessabile segreto – e che ha il dono di vedere gli altri esseri umani nelle sembianze di animali – si presenta a corte del Conte Masserano, in Piemonte. L’accoglienza del conte è calorosa, ma nella sua dimora c’è qualcosa di strano: una misteriosa, immonda creatura tenuta nascosta nel casino di caccia… Sarà sufficiente un temporale, anzi un fulmine, a innescare una serie di omicidi, orrori, inseguimenti e disavventure che coinvolgeranno il figlio del Conte, il precettore di corte, gli ospiti musulmani, il padre pazzo del Conte e tutti gli altri personaggi per i quali il senso della vita e della morte non è mai stato tanto teatrale e tanto urgente.

Il bene e il male esistono? Sono concetti assoluti o condizionati dalla cultura e dal contesto nel quale ci si è trovati a vivere e a crescere? È possibile sperimentare il senso e la veridicità, esattamente come in un esperimento scientifico?

È quello che, nel cuore di un ’700 variopinto come un melodramma e affilato come un’opera di Voltaire, vuole scoprire il Conte Masserano, ospitando il pensatore e alchimista Udo De Vrees, accompagnato dalla sua ambigua e irresistibile nipote, e dibattendone con l’irreprensibile e cattolicissimo precettore di corte. Tutto rimarrebbe sul filo della pura speculazione, se non fosse che il Conte custodisce un abominevole segreto. Un segreto pronto a scatenare la propria selvaggia forza, seminando panico e morte tra gli ospiti, il personale, gli improbabili militari accorsi per scongiurare la minaccia e gli stessi cortigiani.

Dal cuore austero e agiato della nobile magione che ospita Udo e la nipote, affiorano nefandezze, follie, inettitudini, rappresentate da Marco Galli con scelte registiche e di costruzione delle tavole che riprendono gli stilemi iconografici dell’epoca. Mescolando il chiacchiericcio di corte caro a Diderot e Voltaire, il pensiero scientifico che porterà a Darwin o a I delitti della Rue Morgue di Poe e Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mister Hyde, Suppongo sia il diavolo!, Disse la contessa reinventa un’epoca e indaga – come in un giallo – sulla natura ambigua del bene, del male e dell’idea di normalità.

144 pagine, brossurato, colori – 20,00 €

ISBN: 9788876188763



di Maruo Suehiro

Il mostro rosa raccoglie quattordici racconti tra i più estremi e raccapriccianti mai concepiti da Maruo Suehiro. Un vortice di sangue, ossessione, desiderio e follia, dove l’eros si intreccia alla violenza e il grottesco diventa pura bellezza. Maruo trascina il lettore in un incubo popolato da corpi deformi, pulsioni inconfessabili e visioni destinate a turbare a lungo. Tra echi del cinema di Pasolini e Cavani, dell’espressionismo di Il gabinetto del dottor Caligari, del kabuki e dell’iconografia di Marlene Dietrich, questa antologia è un viaggio senza ritorno nell’estetica dell’eccesso.

Un ragazzo in fuga dalla pioggia trova rifugio in una casa, insinuandosi tra le sue mura fino a sedurre, uno dopo l’altro, i membri della famiglia che la abita. Midori, protagonista de La ragazza delle camelie, si racconta direttamente ai lettori, svelando frammenti della propria vita prima dell’ingresso nella compagnia di freak. Due ragazzini si accaniscono con crudele ferocia su una coetanea, accusandola di essere una spia americana. Una misteriosa “ragazza serpente”, che si nutre di rane, viene segregata dalla madre, nascosta agli occhi del mondo. E ancora: racconti intrisi di sesso, violenza e rancore, che si susseguono componendo un mosaico disturbante e ipnotico.

Con questa raccolta, Suehiro Maruo si conferma come una delle voci più singolari e radicali del fumetto contemporaneo: un autore capace di esplorare senza compromessi le perversioni e le ossessioni dell’animo umano, respingendo e al tempo stesso attirando il lettore in un universo decadente, tanto disturbante quanto irresistibilmente affascinante.

192 pagine, brossurato, colori e bianco e nero – 22,00 €

ISBN: 9788876189135