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Speciale: Fantastic Four Celebration

L’avventura di essere genitore secondo Walter Leoni

6 Maggio 2025
di
"Cresci piano pensa a me!" è la raccolta di strisce dedicate con ironia da Walter Leoni a suo figlio e alla sua famiglia.
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Speciale: Fantastic Four Celebration
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Fumettista, illustratore e vignettista che vanta collaborazioni tra le altre con Smemoranda, l’inserto Misfatto de Il fatto quotidiano e Alias Comics, Walter Leoni dal 2021 pubblica su Linus e sui suoi canali social la serie ribattezzata Totally Unnecessary Comics ora raccolta in volume da Beccogiallo Editore col titolo Cresci piano pensa a me!

Le strisce raccontano in versione comica e favolistica il rapporto dell’autore con il figlio piccolo e la madre di lui, un quadro familiare per niente insolito ma che diventa la base per strisce meta-fumettistiche, parodie, citazioni pop, trovate comiche e momenti poetici. Protagonisti sono quindi i momenti di gioco con il figlio e gli inevitabili scontri dell’educazione, il rapporto con la compagna, nonché riflessioni sullo “sfruttamento” della loro vita quotidiana come materiale per creare queste storie.
E se la striscia è un formato di grande tradizione, uno dei primissimi con cui il fumetto si è espresso, Leoni, oltre a conoscerne bene i meccanismi, non perde occasione per omaggiarne i personaggi storici e per giocare con il lettore nel sovvertire certi tormentoni di strip famose come Calvin & Hobbes o i Peanuts.

Per quanto la striscia comica renda meglio generalmente se fruita in maniera più dilatata, anche in questo nuovo formato l’umorismo di Leoni funziona perfettamente per tempi narrativi, tematiche, soluzione grafiche, situazioni ricorrenti, ironia e sarcasmo, con punte memorabili come la fuga dal lavoro e dalle preoccupazioni in groppa a un cavallo disegnato dal bambino.

Essere genitori sicuramente dona una maggiore comprensione di certe situazioni e fa apprezzare ancor più lo spunto comico dell’autore, ma le strisce restano spassose e apprezzabili per tutti grazie anche al personaggio con cui Leoni si raffigura, una versione di sé ovviamente parodizzata e con tante fisime molto umane e condivisibili o anche “solamente” divertenti.

Abbiamo parlato di:
Cresci piano pensa a me!
Walter Leoni
Beccogiallo Editore, 2024
286 pagine, brossurato, colori – 21,00 €
ISBN: 9788833143170

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Ettore Gabrielli

Ettore Gabrielli

Classe 1977, toscano, programmatore. Impara a leggere sugli Alan Ford del padre, una delle poche cose per cui si sente debitore veramente. Vorace lettore da sempre, i fumetti sono stati il mezzo per imparare e per conoscere persone e per questo sarò loro sempre grato. Nel 2002 fonda Lo Spazio Bianco, magazine dedicato al fumetto tra i più longevi e seguiti in Italia di cui è tuttora direttore editoriale. Nel 2021 ha fatto parte della giuria dei Lucca Comics Awards.

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