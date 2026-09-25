Lucca Comics & Games 2026: uniti nelle differenze

Lucca Comics & Games compie 60 anni e si prepara a celebrare l’anniversario “Diamond” dal 28 ottobre al 1° novembre, con uno sguardo alle origini e una strizzata d’occhio al futuro attraverso il tema Legacy.

A condurre la conferenza stampa milanese il direttore Emanuele Vietina che ha così presentato il festival: «Sessant’anni fa iniziava Lucca. Un’eredità in movimento, da trasmettere attraverso i suoi autori e la sua comunità. A Lucca proviamo a coltivare conoscenza, ma anche e soprattutto coscienza: stimolare il dialogo, abbracciare il dissenso, creare uno spazio di confronto per le differenze. Renato Genovese ci raccontava di come Hugo Pratt suonasse la chitarra mentre artisti cubani disegnavano e mangiavano insieme a fumettisti americani. E Rinaldo Traini una volta mi disse: “Vietina, non dimenticare”. Per non dimenticare bisogna studiare. Così la nostra eredità la studiamo, con rispetto, quest’anno più che mai. E studiando abbiamo ritrovato una targa dimenticata da quasi trent’anni. Forse allora sembrava che non ci fosse più bisogno di assegnarla: avevamo smesso di dare un riconoscimento alle opere capaci di costruire ponti fra i popoli. Allora i muri cadevano, oggi invece ne vengono eretti di nuovi. È tempo di tornare a cercare.»

La targa a cui si riferisce è la “Targa Oesterheld per il Dialogo e la Comprensione tra i Popoli”, titolo più che mai significativo nel mondo di oggi. Il riconoscimento fu dedicato postumo al maestro Héctor Germán Oesterheld nel 1986, all’allora Salone Internazionale del Comics e ora fatto rinascere da Lucca Comics & Games insieme a Martìn Miguel Oesterheld e Laura Bruno, eredi del fumettista argentino, e a Emergency, charity partner della manifestazione.

Il claim “Legacy”, visivamente interpretato nel manifesto di Claudio Castellini, caratterizza un’edizione pensata come passaggio di testimone tra generazioni, nel segno di un patrimonio di storie, immaginari e culture costruito in sei decenni e proiettato verso il futuro. Il programma, presentato nel giorno dell’anniversario della nascita della manifestazione, promette la più grande Lucca di sempre per numero di stand e padiglioni, con ospiti internazionali, anteprime, incontri e un’offerta sempre più ampia.

MONDO COMICS E… ALBERTO ANGELA

Sul fronte Comics saranno presenti 80 editori in 13 padiglioni, 10 dei quali monografici, con oltre 400 ospiti da tutto il mondo. Fra le novità i nuovi padiglioni J-POP Manga ed Edizioni BD in Piazza della Colonna Mozza e Mondadori in piazza Antelminelli.

Se è impossibile citare tutti gli ospiti possiamo proporre una panoramica. Panini Comics porta a Lucca autori internazionali come Frank Miller, Jonathan Hickman, Peach Momoko, Peter Milligan e Paru Itagaki, mentre J-POP Manga ed Edizioni BD puntano su Saka Mikami, Tony Valente e Werther Dell’Edera. Star Comics schiera Yuu Watase e un nutrito gruppo di autori legati a Manga Issho e Manga All Star; Tunué accoglie GURIHIRU, Jesse Lonergan, Boum e Paco Roca. ReNoir Comics festeggia invece i vent’anni di attività con JH (vincitore dello Yellow Kid 2025 per il miglior fumetto con The Horizon), Sylvain Repos e Pierre Alary.

Sul fronte Bonelli arriva Montagna, graphic novel dei vincitori del Lucca Project Contest 2025, Luca Peverelli e Chiara Milano e si celebreranno i 40 anni di Dylan Dog con il coinvolgimento del giornalista e scrittore Stefano Nazzi impegnato nel lancio di un nuovo Podcast nato dalla collaborazione tra SBE e Il Post. Mirage Comics punta su un ricco parterre di autori italiani e internazionali fra i quali Brian Michael Bendis e Roberto Recchioni.

Gigaciao lancia in anteprima la collana Gigaclassici, con Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie disegnato da Quasirosso e non mancheranno Sio, Fraffrog, Dr. Pira e molti altri.

Da Saldapress ci saranno Paul Azaceta e Carmine Di Giandomenico mentre Shockdom, nello stand monografico di Piazzale Verdi, ospita fra gli altri Giulio Rincione, Federico Mele e Alfredo Postiglione. Da Bao Publishing attesi grandi nomi fra cui Zerocalcare, Daniel Cuello, Maicol & Mirco (in scena anche con La fine del mondo), Rita Petruccioli, Tillie Walden, Jordi Lafebre.

Coconino spazia fra Nordamerica, Giappone, Europa, Africa: per la prima volta in Italia giungerà Seth, affiancato dal ritorno del maestro Furuya Usamaru oltre a Deena Mohamed, Miguel Vila e molti altri.

Oblomov porta invece il “nuovo” Corto Maltese di Igort e Marco Steiner oltre all’atteso L’anomalia di Manuele Fior e al secondo volume de Il nome della rosa di Milo Manara.

Round Robin propone invece Falasteen, l’opera d’esordio di Francesca Albanese, Relatrice Speciale ONU sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato.

Tanti ospiti anche dai grandi marchi generalisti, come Leo Ortolani, Silvia Ziche e Fumettibrutti da Feltrinelli, Vittorio Giardino ed Eliana Albertini da Rizzoli Lizard e, anche se non per un fumetto, Alberto Angela da Mondadori, ma anche dagli altri editori specializzati, come Eris Edizioni, Barta, Canicola, Green Moon Comics, con il programma completo disponibile sul sito di Lucca Comics.

I TRENTATRÈ DELLA SELF E IL QUINTO FUMETTO

Per il quinto anno è confermata la presenza della Self Area nel chiostro della Biblioteca Civica Agorà, sempre con ingresso libero. Questo l’elenco dei 33 fra collettivi e artisti singoli, fra i quali spiccano alcune new entry oltre all’assenza illustre del collettivo Mammaiuto: RagDoll, Acid Free, Amianto, Attaccapanni press, BangRang! Comics, BlekBord, Bad Moon Rising, Cabin Boy Studio, Cappuccino ExPress, Clinkers – Pastaacolazione, Cyrano Comics, Donuts Comics, DPS Comics!, Gli Ultracani – Fumetti Randagi, Kumishire, Lok Zine, Stepanda Goodies, Mismatched Comics, Nupress, Popcorn Project, Schiuma Fumetti, Scilla Produzioni, SlowComics, Sputnik Press, Storie Brute, Collettivo Midian Comics, Astrotorchia, Trincea Ibiza e Wallie Illustrator. I quattro nuovi innesti sono Barzak, Collettivo Viscosa, Inkcap + Eleonora Marra e Wabbit Hunting Season.

Da segnalare, oltre alle mostre di cui si era parlato in occasione della prima conferenza stampa di giugno, anche la realizzazione di Il Quinto, fumetto che trasforma il pubblico di Lucca Comics & Games nel protagonista di una storia, firmato da un team di autori internazionali: Peach Momoko, Giacomo Bevilacqua, Luca Enoch e Paolo Barbieri.