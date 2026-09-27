Anteprima: “Star Wars Comics Library. Vol. 1. 1977-1979” (Taschen)

Star Wars uscì nel 1977 e divenne subito un successo cinematografico mondiale. I fan erano assetati di nuove avventure con Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa e Darth Vader. La serie a fumetti Star Wars della Marvel era l’unica fonte di nuove storie e divenne un bestseller. Questo volume raccoglie i primi 23 numeri e un adattamento del film.

Il più grande capolavoro fantasy ambientato nello spazio. Il primo viaggio nell’universo della serie a fumetti Star Wars. Nel gennaio del 1976, George Lucas era in procinto di girare il suo nuovo film dal titolo The Star Wars. Il regista chiese alla Marvel Comics di pubblicare un fumetto in concomitanza con l’uscita nelle sale del film. Le iniziali esitazioni della Marvel si dissiparono, quando Lucas acconsentì di cedere i diritti gratuitamente alla casa editrice. Infatti, i diritti d’autore sarebbero stati corrisposti solo nel caso in cui il fumetto avesse venduto oltre 100.000 copie.

Il film fece il suo debutto nel maggio del 1977 e la Marvel si rese subito conto di avere tra le mani un vero e proprio tesoro. I primi albi, con testi di Roy Thomas e disegni di Howard Chaykin, un giovane autore che Lucas aveva notato nel fumetto indipendente Star*Reach, superarono il milione di copie vendute, quattro volte in più del titolo di punta della Marvel dedicato ai supereroi, The Amazing Spider-Man. Da quel momento, Star Wars fu pubblicato con cadenza mensile.

La saga cinematografica non prevedeva l’uscita di ulteriori episodi per alcuni anni e con i fan desiderosi di nuove avventure spaziali, Lucasfilm decise di pubblicare diversi romanzi. Tuttavia, l’unica fonte costante di materiale inedito rimase sempre la serie a fumetti, che continuò a superare nelle vendite tutti gli altri titoli Marvel, anche grazie al talento degli autori che ne curavano le storie. A Thomas e Chaykin si unirono ben presto lo sceneggiatore Archie Goodwin e il disegnatore Carmine Infantino, che portarono Luke, Han, Leia e Darth Vader in ogni angolo della galassia alla scoperta di nuovi mondi e introdussero nuovi personaggi.

TASCHEN presenta i primi 23 albi che sono stati rimasterizzati digitalmente per migliorare la qualità della stampa originale, realizzata con tecniche economiche e di bassa qualità, mantenendo però intatti il fascino e la resa visiva della prima edizione storica. L’intero materiale digitalizzato è stato raccolto in un’edizione in formato XXL, più grande persino della Morte Nera. Questa collezione davvero straordinaria include un approfondimento storico a cura dell’esperto di fumetti Peter Sanderson.

Star Wars Comics Library. Vol. 1. 1977-1979

Copertina rigida, 28 x 39.5 cm, 5.58 kg, 680 pagine

ISBN 978-3-7544-0579-6

Edizione: Inglese

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L’editore

Paul Duncan ha curato 50 libri sui film per TASCHEN, tra cui il premiato The Ingmar Bergman Archives, The James Bond Archives, The Charlie Chaplin Archives e The Godfather Family Album.

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