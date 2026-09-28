Spider-Man: Brand New Day – Sony pensa a nuova uscita con sequenze extra

Secondo quanto riportato da Deadline, che cita alcune fonti, la Sony starebbe pianificando una nuova uscita nelle sale di una versione di Spider-Man: Brand New Day con incluse alcune sequenze extra.
Alcune di queste scene dovrebbero includere l’attrice Rosario Dawson, il cui personaggio di Claire Temple, noto per le sue apparizioni nella serie Daredevil realizzata da Netflix, sarebbe dovuto comparire inizialmente per poi essere tagliato in fase di montaggio.
Il sito sottolinea che l’orientamento verso una nuova release della pellicola sarebbe dovuta anche al successo di Avengers: Endgame Extra dei Marvel Studios. Nessuna informazione su quando questa nuova uscita nelle sale è stata resa nota, ma si fa notare che probabilmente la major sceglierà un periodo di scarsa affluenza al botteghino per potere distribuire il film in un formato premium.