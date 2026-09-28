Spider-Man: Brand New Day – Sony pensa a nuova uscita con sequenze extra

28 Settembre 2026
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Dopo il successo di Avengers: Endgame Extra, la major starebbe valutando una decisione analoga a quella dei Marvel Studios.
Brandnewday zendaya

Secondo quanto riportato da Deadline, che cita alcune fonti, la Sony starebbe pianificando una nuova uscita nelle sale di una versione di Spider-Man: Brand New Day con incluse alcune sequenze extra.

Alcune di queste scene dovrebbero includere l’attrice Rosario Dawson, il cui personaggio di Claire Temple, noto per le sue apparizioni nella serie Daredevil realizzata da Netflix, sarebbe dovuto comparire inizialmente per poi essere tagliato in fase di montaggio.

Il sito sottolinea che l’orientamento verso una nuova release della pellicola sarebbe dovuta anche al successo di Avengers: Endgame Extra dei Marvel Studios. Nessuna informazione su quando questa nuova uscita nelle sale è stata resa nota, ma si fa notare che probabilmente la major sceglierà un periodo di scarsa affluenza al botteghino per potere distribuire il film in un formato premium.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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