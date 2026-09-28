Ben Hardy protagonista di Stillwater, adattamento graphic novel di Chip Zdarsky

Variety riporta che l’attore Ben Hardy sarà il protagonista di una serie per Amazon Prime Video basata su Stillwater, graphic novel di Chip Zdarsky pubblicato da Skybound, in Italia da Saldapress.
Il progetto ha ricevuto luce verde da Amazon lo scorso luglio, con la piattaforma streaming che ne ha ordinato una intera stagione da otto episodi della durata di un’ora ciascuno.
La serie viene descritta come un “thriller horror sconvolgente incentrato sull’ex detenuto Daniel West (Hardy). Quando Daniel riceve una lettera misteriosa che promette risposte sul suo passato e una cospicua eredità nella cittadina di Stillwater, scopre una comunità in cui nulla invecchia mai, nessuno muore mai e nessuno riesce mai ad andarsene.
Lo show sarà prodotto da Greg Berlanti e Carly Wray, i quali scriveranno l’episodio pilota. Produttore esecutivo sarà anche Robbie Rogers della Berlanti Productions, insieme a Robert Kirkman, David Alpert, Rick Jacobs, Glenn Geller e Zdarsky per conto di Skybound Entertainment e infine Jonathan Gabay.