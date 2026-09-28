Ben Hardy protagonista di Stillwater, adattamento graphic novel di Chip Zdarsky

28 Settembre 2026
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Il graphic novel di Zdarsky e Pérez diventa una serie per Amazon.
Stillwater

Variety riporta che l’attore Ben Hardy sarà il protagonista di una serie per Amazon Prime Video basata su Stillwater, graphic novel di Chip Zdarsky pubblicato da Skybound, in Italia da Saldapress.

Il progetto ha ricevuto luce verde da Amazon lo scorso luglio, con la piattaforma streaming che ne ha ordinato una intera stagione da otto episodi della durata di un’ora ciascuno.

La serie viene descritta come un “thriller horror sconvolgente incentrato sull’ex detenuto Daniel West (Hardy). Quando Daniel riceve una lettera misteriosa che promette risposte sul suo passato e una cospicua eredità nella cittadina di Stillwater, scopre una comunità in cui nulla invecchia mai, nessuno muore mai e nessuno riesce mai ad andarsene.

Lo show sarà prodotto da Greg Berlanti e Carly Wray, i quali scriveranno l’episodio pilota. Produttore esecutivo sarà anche Robbie Rogers della Berlanti Productions, insieme a Robert Kirkman, David Alpert, Rick Jacobs, Glenn Geller e Zdarsky per conto di Skybound Entertainment e infine Jonathan Gabay.

Benhardy
Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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