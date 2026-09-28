“Tutta colpa di Bobo”, un saggio dedicato a Sergio Staino

Comunicato stampa

Il 21 ottobre 2023 moriva Sergio Staino.

A tre anni dalla sua scomparsa, Mimesis porta nelle librerie, a partire dal 16 ottobre 2026, Tutta colpa di Bobo, un saggio di Aurora Nina Allegra sulla figura dell’autore toscano.

Il percorso umano e artistico del creatore di Bobo, è profondamente legato a quasi mezzo secolo di trasformazioni della sinistra italiana . Dagli anni della formazione alla nascita di Bobo su linus, transitando dall’eredità de Il Male, fino alla pubblicazione su l’Unità degli inserti Tango, Cuore ed Emme, la satira di Staino si è mostrata come uno spazio di elaborazione del trauma dell’inadempiuto e di autocritica politica.

Attraverso materiale d’archivio, vignette e testimonianze eccellenti – Michele Serra, Claudio Bisio, Jacopo Fo, Marco Tarquinio, Walter Veltroni e molti altri – Aurora Nina Allegra delinea un ritratto di un artista che, con ironia, ha saputo interrogare le contraddizioni interne al proprio campo.

Tutta colpa di Bobo – Sergio Staino e la sinistra italiana

Aurora Nina Allegra

Mimesis Edizioni, 2026

340 pagine, brossurato – 24,00 €

ISBN: 9791222332352

L’autrice

Aurora Nina Allegra, stratega della comunicazione e speech designer. Laureata con lode in Giornalismo politico e pubblica opinione, esordisce con un’opera tratta dalla sua tesi magistrale. Per questo lavoro ha ricevuto il Premio Internazionale di Satira Politica Forte dei Marmi 2025 e il Premio “Toni De Marchi” dell’Archivio Disarmo di Roma, accreditandola come voce originale nell’ambito della comunicazione strategica contemporanea.