Al Buscaglione la mostra personale di studiopazzia

Acqua sporca e pali in faccia è il titolo della mostra personale del fumettista studiopazzia, che verrà inaugurata sabato 3 ottobre alle 18 e che resterà visitabile fino a fine mese.

L’artista ha raccolto una serie di illustrazioni realizzate nel corso degli anni, che rappresentano il paesaggio polesano, i film che ha visto, i libri letti e i personaggi che hanno dato forma ai suoi fumetti.

Lo stesso studiopazzia afferma: “L’acqua sporca è quella usata per realizzare questi disegni, la stessa acqua che riempie i fossi della campagna che rappresentano. C’è un momento in cui il segno, imprevisto, mi sorprende rendendomi spettatore del risultato. E poi ci sono i pali. Come quelli che intervallano un paesaggio piatto. Come quelli che mi prendo in faccia”.

L’esposizione si terrà presso il locale Al Buscaglione di Padova, in Via Marsala, 50. L’ingresso gratuito sarà gratuito e la serata sarà animata dal dj set Boogalele.

Cresciuto nella campagna polesana, studiopazzia è stato influenzato dal territorio e dalla gente che lo abita nei fumetti che disegna. Negli anni ha collaborato con diverse realtà locali come l’associazione culturale Comic’s Trip, la manifestazione Rovigo Comics, il collettivo La Legione degli artisti e Desfemo Festival. Con Ale ha realizzato il fumetto Bar-Man e DamiGianna la ragazza gozzoviglia. Dal 2017 porta avanti un’autoproduzione dal titolo Bambini. Tra il 2020 e il 2021 ha co-curato l’antologia a fumetti Racconti del Poeta – Edgar Allan Poe a fumetti, prodotto tramite crowdfunding, portandone la mostra Al Buscaglione. Con le sue autoproduzioni ha partecipato a diversi festival del fumetto come TCBF, Be Comics, G.A.S.P. e VAAAM. La sua ultima autoproduzione è Villaroda.