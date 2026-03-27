Lars Eidinger parla di Man of Tomorrow e del suo Brainiac

Intervistato dal sito tedesco tlp Berlin, l’attore Lars Eidinger ha avuto modo di parlare di Man of Tomorrow, nuovo film DC Studios in cui ricoprirà il ruolo del villain Brainiac.
L’attore tedesco ha rivelato nell’intervista che il regista James Gunn gli ha promesso un autentico contributo creativo al ruolo:
James Gunn mi ha scritto dicendo che è felice di poter plasmare il personaggio insieme a me. Questa formula mi ha entusiasmato, perché significa che non sarò solo un agente passivo, ma potrò dare il mio contributo.
L’attore ha anche rivelato che attualmente si sta sottoponendo a una rigorosa trasformazione fisica per la parte, allenandosi quattro volte a settimana con un personal trainer per soddisfare le richieste della casa di produzione di un fisico più snello e muscoloso.
Secondo il sito, Eidinger reciterà in teatro a Berlino prima di trasferirsi negli Stati Uniti per prendere parte alle riprese della pellicola, che dovrebbero iniziare il prossimo mese.