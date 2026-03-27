Lars Eidinger parla di Man of Tomorrow e del suo Brainiac

27 Marzo 2026
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L'attore tedesco si sta preparando al ruolo del villain nel film DC Studios.
Larseidinger

Intervistato dal sito tedesco tlp Berlin, l’attore Lars Eidinger ha avuto modo di parlare di Man of Tomorrow, nuovo film DC Studios in cui ricoprirà il ruolo del villain Brainiac.

L’attore tedesco ha rivelato nell’intervista che il regista James Gunn gli ha promesso un autentico contributo creativo al ruolo:

James Gunn mi ha scritto dicendo che è felice di poter plasmare il personaggio insieme a me. Questa formula mi ha entusiasmato, perché significa che non sarò solo un agente passivo, ma potrò dare il mio contributo.

L’attore ha anche rivelato che attualmente si sta sottoponendo a una rigorosa trasformazione fisica per la parte, allenandosi quattro volte a settimana con un personal trainer per soddisfare le richieste della casa di produzione di un fisico più snello e muscoloso.

Secondo il sito, Eidinger reciterà in teatro a Berlino prima di trasferirsi negli Stati Uniti per prendere parte alle riprese della pellicola, che dovrebbero iniziare il prossimo mese.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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