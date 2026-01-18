Lanterns: Kyle Chandler e la “fantastica esperienza” sul set dello show DC Studios

18 Gennaio 2026
di
L'attore perla dello show DC Studios ed esprime tutto il suo entusiasmo.
Ospite al The Today Show per la promozione di The Rip, film Netflix che lo vede al fianco di Ben Affleck e Matt Damon, l’attore Kyle Chandler ha avuto modo di parlare della sua esperienza sul set di Lanterns, lo show HBO Max che lo vede nel ruolo di Hal Jordan.

Non mi sono mai divertito così tanto a girare qualcosa come questa. Le persone coinvolte sono state assolutamente meravigliose, dall’alto in basso. Non posso che elogiare Chris Mundy, i produttori e la gente dei DC Studios. È stata un’esperienza fantastica e mi aspetto che la serie sia bella quanto l’esperienza che ho avuto io nel realizzarla. Ho lavorato con Aaron Pierre e ci siamo divertiti moltissimo, e anche Kelly Macdonald è stata semplicemente fantastica.

Lo show. ambientato nel DC Universe, vede le Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart recarsi in un paesino degli Stati Uniti per indagare su un omicidio che ha ramificazioni più ampie.

Carlo Coratelli

