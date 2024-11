L’amica geniale tra graphic novel, teatro e serie tv

Comunicato stampa

Grande successo internazionale e novità in arrivo per la graphic novel L’amica geniale di Chiara Lagani e Mara Cerri edita da Coconino Press, versione a fumetti del primo libro del celebre ciclo di quattro romanzi di Elena Ferrante. Esce in questi giorni l’edizione francese del volume per la prestigiosa casa editrice Delcourt, con il titolo L’amie prodigieuse. E con la Francia sono già undici le edizioni estere dell’opera: i diritti sono stati finora venduti anche per il mercato in lingua inglese (Stati Uniti e Inghilterra), in Spagna, Germania, Portogallo, Svezia, Romania, Turchia, Cina, Brasile e Kuwait.

Dal graphic novel è stato tratto anche uno spettacolo teatrale, L’amica geniale a fumetti, nel quale Chiara Lagani recita in scena i testi di Elena Ferrante nella versione realizzata insieme a Mara Cerri. Sullo sfondo scorrono i disegni tratti dal libro, per dare forma ai momenti evocati dalle parole del racconto. Dopo numerose rappresentazioni in tutta Italia tra il 2022, il 2023 e quest’anno, lo spettacolo ha fatto tappa il mese scorso in Germania (tre date ad Amburgo, Colonia e Monaco di Baviera) e a Hong Kong, in serate realizzate con grande successo di pubblico in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura delle città coinvolte. Il tour teatrale continuerà con nuove date in corso di programmazione in Italia e all’estero.

E mentre l’11 novembre è iniziata in tv su Rai Uno la quarta e ultima stagione della serie, con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni tra gli attori protagonisti, anche la versione a fumetti de L’amica geniale prosegue il suo cammino.

Il primo volume raccontava la storia dell’amicizia tra Raffaella ed Elena, Lila e Lenù. Un legame indissolubile che inizia con due bambine che si prendono per mano, in un rione miserabile della periferia napoletana negli anni Cinquanta, e segue passo dopo passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei decenni il loro rapporto. Un adattamento che, sfruttando le potenzialità espressive del linguaggio del fumetto, rilegge e illumina da nuove angolazioni l’opera più iconica e amata di Elena Ferrante. Grazie allo sguardo e alla sensibilità artistica di Mara Cerri, una delle migliori illustratrici contemporanee, e alla sapienza narrativa di Chiara Lagani, drammaturga e fondatrice della compagnia teatrale Fanny & Alexander. Le due autrici si erano già confrontate in precedenza con l’universo narrativo di Elena Ferrante: Mara Cerri ha illustrato il racconto La spiaggia di notte, mentre Chiara Lagani ha firmato con Storia di un’amicizia la trasposizione teatrale della tetralogia L’amica geniale.

Il secondo graphic novel della serie di quattro volumi, dal titolo Storia del nuovo cognome , uscirà nella primavera del 2025, sempre per Coconino Press con l’adattamento e sceneggiatura di Chiara Lagani e i disegni di Mara Cerri .

Lila e Lenù sono cresciute, e dopo l’infanzia e l’adolescenza nella Napoli del dopoguerra attraversano nuove difficili prove: la prima è alle prese con un matrimonio precoce e infelice, la seconda con i suoi studi (il liceo classico, poi l’iscrizione alla Normale di Pisa), unica via possibile di emancipazione. Entrambe continuano in modi diversi a confrontarsi con una società spesso violenta e maschilista, con il solo sostegno della reciproca amicizia. Un nuovo capitolo che fa rivivere e reinterpreta l’appassionante trama di Elena Ferrante con il brillante adattamento di Chiara Lagani e le suggestive tavole di Mara Cerri.

L’amica geniale volume 1 (di 4)

Chiara Lagani, Maria Cerri

Coconino Press, 2022

256 pagine, brossurato, colori – 28,00 €

ISBN: 9788876185823

Le autrici

Chiara Lagani è nata a Ravenna nel 1974. È attrice, drammaturga e traduttrice. Scrive i testi originali degli spettacoli del gruppo Fanny & Alexander, fondato a Ravenna con Luigi De Angelis nel 1992. Nel 2017 si aggiudica il Premio Riccione Speciale per l’Innovazione drammaturgica e scrive a quattro mani con Elio Germano lo spettacolo La mia battaglia (Einaudi, 2021). Ha portato in scena lo spettacolo Storia di un’amicizia, tratto dalla tetralogia di romanzi L’amica geniale di Elena Ferrante. Ha curato e tradotto I libri di Oz di Frank L. Baum (I Millenni Einaudi, 2017), illustrato da Mara Cerri, e Sylvie e Bruno di Lewis Carroll (Letture Einaudi, 2021). Con le animazioni di Mara Cerri ha inoltre realizzato lo spettacolo OZ di Fanny & Alexander.



Mara Cerri è nata a Pesaro nel 1978. È illustratrice e autrice di albi e film d’animazione. Ha illustrato La spiaggia di notte di Elena Ferrante e ha collaborato con diversi scrittori, tra i quali Andrea Bajani, Paolo Cognetti, Nadia Terranova, Davide Orecchio. Con Chiara Lagani ha collaborato illustrando I libri di Oz di Frank L. Baum e lavorando allo spettacolo teatrale OZ della compagnia Fanny & Alexander. Nel 2020 ha disegnato il manifesto del Salone del Libro di Torino. I suoi libri sono pubblicati dalle case editrici Einaudi, Orecchio Acerbo, Else edizioni, Mondadori. Per Coconino Press è autrice di Dietro di te, la storia a fumetti ambientata nella Rocca Demaniale di Gradara, all’interno della collana Fumetti nei Musei, e del racconto Procreare nel libro-cd Cinque del cantautore Giovanni Truppi.